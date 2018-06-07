О войне ...

нынешний конфликт - это УТРАТА ВЛИЯНИЯ . Влияние бывает культурным , экономическим , силовым .
Преимущество во влиянии имеет тот чья это территория в настоящий момент . Потому что он распространяет власть на территории . Он устанавливает законы , создает структуры принуждения .
В нашем случае произошло частичная утрата влияния . Если бы не страна агрессор - его бы восстановили . Но так как россияне этого долго ждали зная как у нас ведут дела - то когда оно сравнялось 50/50 , даже 60/40 ( 40 в пользу РФ ) , то они этим воспользовались .
К текущему моменту Украина поступила тупейшим способом , благодаря одноклеточным , она сама отказалась от экономического влияния . Сама вырыла пропасть культурного влияния - там где надо понимать приоритеты , что важнее , одноклеточные захотели перекрасить в свой цвет шапочек . что важнее - шаровары или целостность страны ? оказалось шаровары .
Ну а восстановление силового влияния невозможно благодаря стране агрессору .
ВСЕ . Конфликт будет вечным . Как в ПМР . Россию это устраивает . Сладкого и К - однозначно - нет избирателей против , рубают бабло . Одноклеточных тоже устраивает - у них есть смысл "борьбы" ... Там смысл в процессе . Главное назначить с кем бороться ... Я вижу только отдельные ростки понимания сути конфликта у наших властей . Иногда говорят , потом сами бояться сказанного .
На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла
Pupsik написав:На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла
какая то нелепая попытка выкрутится .
да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .
но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .
это два различных процесса и объединяет их только механизмы .
alyak написав:какая то нелепая попытка выкрутится .
да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .
но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .
это два различных процесса и объединяет их только механизмы .
Не согласен я...суть сооовсем разная... Ельцин думал, что избавившись от лишних нахлебников в виде союзных республик, Россия устремится ввысь - прямо в царствие небесное...потому быстренько и по доброй воле подписал бумаги с Кравчуком и Шушкевичем...
В случае с Донбассом и Крымом - открытая агрессия соседнего государства...то, что Украина потеряла территории...это ее беда, а не вина...как по мне...мы должны быть благодарны Богу и нашим Героям, что линия разграничения проходит по Кальмиусу, а не по Днепру...
если кто - то дал комуто в морду , то для меня это факт ... а для остальных это может быть совсем разная суть в зависимости кто кому дал , и как объяснил .
ну например , выпил и дал в морду , или дали в морду вам ( обидно ) , или вы дали в морду ( герой - победитель ) , или заступился за девушку ( какой хороший ) , или девушка была проститукой и отравила клиента , или ....
вообщем вы субъективно окрашиваете ...
если нас уронили - это зло , если мы уронили - это ради добра ...
а суть как раз так же ....
россия благодаря агрессивным действиям утратила на нас влияние ... сырными войнами ... газом ... потом скатилась до войны ...
так во многом и мы утратили влияние на лугандон и крым . это и вечная тема языка - которая куда важнее темы экономического развития или единения , это и блокады уже после оккупации ... мы ничего хорошего им не делаем . мы не заботимся о НАШИХ гражданах ... отсюда все более утрачиваем их .
alyak написав:так во многом и мы утратили влияние на лугандон и крым . это и вечная тема языка - которая куда важнее темы экономического развития или единения , это и блокады уже после оккупации ... мы ничего хорошего им не делаем . мы не заботимся о НАШИХ гражданах ... отсюда все более утрачиваем их .
по последним данным разведки - вы воевали сами с собой... (с)
alyak написав:так во многом и мы утратили влияние на лугандон и крым . это и вечная тема языка - которая куда важнее темы экономического развития или единения , это и блокады уже после оккупации ... мы ничего хорошего им не делаем . мы не заботимся о НАШИХ гражданах ... отсюда все более утрачиваем их .
по последним данным разведки - вы воевали сами с собой... (с)