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О войне ...

О войне ...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:34

О войне ...

нынешний конфликт - это УТРАТА ВЛИЯНИЯ . Влияние бывает культурным , экономическим , силовым .

Преимущество во влиянии имеет тот чья это территория в настоящий момент . Потому что он распространяет власть на территории . Он устанавливает законы , создает структуры принуждения .

В нашем случае произошло частичная утрата влияния . Если бы не страна агрессор - его бы восстановили . Но так как россияне этого долго ждали зная как у нас ведут дела - то когда оно сравнялось 50/50 , даже 60/40 ( 40 в пользу РФ ) , то они этим воспользовались .

К текущему моменту Украина поступила тупейшим способом , благодаря одноклеточным , она сама отказалась от экономического влияния . Сама вырыла пропасть культурного влияния - там где надо понимать приоритеты , что важнее , одноклеточные
захотели перекрасить в свой цвет шапочек . что важнее - шаровары или целостность страны ? оказалось шаровары .

Ну а восстановление силового влияния невозможно благодаря стране агрессору .

ВСЕ . Конфликт будет вечным . Как в ПМР . Россию это устраивает . Сладкого и К - однозначно - нет избирателей против , рубают бабло . Одноклеточных тоже устраивает - у них есть смысл "борьбы" ... Там смысл в процессе . Главное назначить с кем бороться ...
Я вижу только отдельные ростки понимания сути конфликта у наших властей . Иногда говорят , потом сами бояться сказанного .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:12

На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:20

  Pupsik написав:На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла


какая то нелепая попытка выкрутится .

да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .

но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .

это два различных процесса и объединяет их только механизмы .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:50

  alyak написав:какая то нелепая попытка выкрутится .

да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .

но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .

это два различных процесса и объединяет их только механизмы .


Не согласен я...суть сооовсем разная...
Ельцин думал, что избавившись от лишних нахлебников в виде союзных республик, Россия устремится ввысь - прямо в царствие небесное...потому быстренько и по доброй воле подписал бумаги с Кравчуком и Шушкевичем...

В случае с Донбассом и Крымом - открытая агрессия соседнего государства...то, что Украина потеряла территории...это ее беда, а не вина...как по мне...мы должны быть благодарны Богу и нашим Героям, что линия разграничения проходит по Кальмиусу, а не по Днепру...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:03

  Pupsik написав:Не согласен я...суть сооовсем разная...


если кто - то дал комуто в морду , то для меня это факт ... а для остальных это может быть совсем разная суть в зависимости кто кому дал , и как объяснил .

ну например , выпил и дал в морду , или дали в морду вам ( обидно ) , или вы дали в морду ( герой - победитель ) , или заступился за девушку ( какой хороший ) , или девушка была проститукой и отравила клиента , или ....

вообщем вы субъективно окрашиваете ...

если нас уронили - это зло , если мы уронили - это ради добра ...

а суть как раз так же ....

россия благодаря агрессивным действиям утратила на нас влияние ... сырными войнами ... газом ... потом скатилась до войны ...

так во многом и мы утратили влияние на лугандон и крым . это и вечная тема языка - которая куда важнее темы экономического развития или единения , это и блокады уже после оккупации ... мы ничего хорошего им не делаем . мы не заботимся о НАШИХ гражданах ... отсюда все более утрачиваем их .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:50

  alyak написав:так во многом и мы утратили влияние на лугандон и крым . это и вечная тема языка - которая куда важнее темы экономического развития или единения , это и блокады уже после оккупации ... мы ничего хорошего им не делаем . мы не заботимся о НАШИХ гражданах ... отсюда все более утрачиваем их .

по последним данным разведки - вы воевали сами с собой... (с)
знает каждый демократ - во всем Путин виноват
gdadiz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:53

  gdadiz написав:
  alyak написав:так во многом и мы утратили влияние на лугандон и крым . это и вечная тема языка - которая куда важнее темы экономического развития или единения , это и блокады уже после оккупации ... мы ничего хорошего им не делаем . мы не заботимся о НАШИХ гражданах ... отсюда все более утрачиваем их .

по последним данным разведки - вы воевали сами с собой... (с)

и Леха был убит))
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Мизантрóп
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  gdadiz написав:по последним данным разведки - вы воевали сами с собой... (с)

Як там "руський мір"?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:03

Re: О войне ...

"Можно еще раз отвечу? Для одноклеточных", - Мураев ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Сенцов террористом. .https://censor.net.ua/video_news/307054 ... yaetsya_li
alyak писал(а): Кто вы ? патриот но придуманной вами страны . И найдется масса одноклеточных которые будут вами восхищаться . Пройдет время , смениться 2 поколения , поймет что вы - препядствие для обретения ими имущества и создаст собственное верование и прийдет и насрет на ваш тотем ...

Работать на сепаратизм можно с 2х сторон .

Теперь представьте истенное зло , за путински деньги которому нужно отколоть херсон . Варианты ? два - тянуть и толкать . Мабуть однаковI методички пропогують. Або Мура€в чита€ Аляка , або Аляка купили , та за грошI пропагу€ антидержавницькi методички ворога.Чому я видiлив цI два слова , бо вони не використовуються в широкому загалI . Спiвпадiняня? Гадаю ,що нI . Вважайте це як особисте рослiдування ,Дякую .
Перес де Куэльяр
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