О войне ...

Додано: Вів 10 кві, 2018 13:03

Pupsik написав: Не согласен я...суть сооовсем разная... Не согласен я...суть сооовсем разная...

если кто - то дал комуто в морду , то для меня это факт ... а для остальных это может быть совсем разная суть в зависимости кто кому дал , и как объяснил .ну например , выпил и дал в морду , или дали в морду вам ( обидно ) , или вы дали в морду ( герой - победитель ) , или заступился за девушку ( какой хороший ) , или девушка была проститукой и отравила клиента , или ....вообщем вы субъективно окрашиваете ...если нас уронили - это зло , если мы уронили - это ради добра ...а суть как раз так же ....россия благодаря агрессивным действиям утратила на нас влияние ... сырными войнами ... газом ... потом скатилась до войны ...так во многом и мы утратили влияние на лугандон и крым . это и вечная тема языка - которая куда важнее темы экономического развития или единения , это и блокады уже после оккупации ... мы ничего хорошего им не делаем . мы не заботимся о НАШИХ гражданах ... отсюда все более утрачиваем их .