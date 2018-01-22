Як виконати фінансове планування за оргсхемою Хаббарда?

Доброго дня, шановні форумчани!
У мене виникла проблема, і, сподіваюсь, Ваш досвід допоможе розібратися з нею.
Я працюю менеджером з персоналу у невеликій компанії, власник якої вирішив запровадити оргсхему Р. Хаббарда для управління цією організацією. Після того як я її прописав для данної компанії, мені було видано нове завдання - щоб я розібрався, як ця схема працює на практиці, вирахувати, яке відділення скільки має виробити продукту, щоб на виході компанія отримала 10 млн. Більше ніяких вхідних данних у мене немає. Плюсом до цього, я не фінансист і не економіст, ніколи не мав справ з такими розрахунками.
Панове, хто мав справу з такою схемою, підкажіть, будь ласка, де я можу хоч алгоритм вирішення такої задачі знайти?!