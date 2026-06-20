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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:27

  maniachello написав:
  Investor_K написав:У моєму віці просто прокидатися на ранок -це вже щастя

а если ещё и не в луже - счастье вдвойне :lol:

Звідки у Вас такі знання та досвід?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:42

P.S. до речі. Вчора зранку у калюжі біля податкової Деснянського району то не Ви?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:58

Хто з місцевих піде?

21 червня у Києві пройде Марш "КиївПрайд" - КМДА
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:01

Оселедець дунайський

Хтось пробував?
Бо мені порадили…
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:24

  Investor_K написав:Хтось пробував?
Бо мені порадили…

я спочатку вирішив, що ви оце про прайд :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:43

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Хтось пробував?
Бо мені порадили…

я спочатку вирішив, що ви оце про прайд :lol:

Про таке він зізнаЄться лише в особистих. 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 23:51

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Хтось пробував?
Бо мені порадили…

я спочатку вирішив, що ви оце про прайд :lol:

А потім?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 02:54

  Investor_K написав:P.S. до речі. Вчора зранку у калюжі біля податкової Деснянського району то не Ви?

жизнь дала трещину - едем на Троещину (с)

нет, не я... я в Ваших краях бываю приблизительно никогда
maniachello
 
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