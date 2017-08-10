Акції від РАДАБАНК

Додано: Чет 08 лют, 2018 16:46

С 3 по 28 февраля 2018 рассчитывайтесь карточкой Mastercard® в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua за покупки с бонусной карточкой INTERTOP PLUS и получите шанс выиграть:Путешествие на двоих в Швейцарию на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018 от Mastercard * - официального спонсора UEFA Champions League.100 сертификатов номиналом 300 грн на приобретение обуви, одежды, сумок от эксклюзивного партнера акции - INTERTOP **.Определение участников акции, получат право на получение призов, состоится до 5 марта 2018 года.Официальные правила акции: mastercard.ua* Имеется в виду подарочный сертификат на организацию путешествия в город Ньон (Швейцария) на четвертьфинальную жеребьевку UEFA Champions League Final 2018, которую предоставляет Mastercard, в марте 2018 года на 2 (две) персоны в период с 15.03.2018 по 16.03.2018.Подарочный сертификат включает:билеты на самолет Киев - Женева - Киев;проживание в гостинице (2 дня / 1 ночь);трансфер аэропорт - отель - аэропорт;ужин в ресторане на 2 (две) персоны;страхование трансфер отель - офис UEFA - отель;обед в ресторане на 2 (две) персоны;посещение жеребьевки;посещение тренировки;экскурсия по главному офису UEFA.** Шанс получить сертификат от INTERTOP предоставляется при условии покупки от 500 грн.Акция действует с 3 по 28 февраля 2018 года в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua на территории Украины, кроме зоны АТО и временно оккупированной территории Крыма.Если у Вас до сих пор нет карточки Mastercard от РАДАБАНК, ее можно выбрать и заказать здесь - Платежные карты.