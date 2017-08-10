Только самое лучшее для избранных клиентов РАДАБАНК!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:31
Акції від РАДАБАНК
Приобретая пакет PLATINUM от РАДАБАНК до 28.02.2018г., Вы получаете сертификат на 1 000 гривен на комплексную консультацию-обследование в лучшей стоматологической клинике города Днепр - Medical Dental Group. Нам приятно заботиться не только о финансах наших клиентов, но и о самом главном – Вашем здоровье. И это только начало удивительных ценовых предложений и приятных сюрпризов!
Только самое лучшее для избранных клиентов РАДАБАНК!
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:45
РАДАБАНК делает подарки на День Святого Валентина в ТРК «APP
РАДАБАНК разыгрывает среди посетителей ТРК «APPOLO» две эксклюзивные серебряные монеты 999,9 пробы, весом 1/4 унции. Поставляются в футляре с сертификатом Австралийского монетного двора в городе Перт (The Perth Mint). Монеты посвящены 2018 году Собаки, и каждую из них украшает цветное изображение символа года.
Для участия в акции нужно просто прийти в ТРК «APPOLO», сделать любую покупку и зарегистрировать чек в счастливом лототроне!
Правила участия в розыгрыше:
С 7.02 по 14.02 необходимо совершить покупку или воспользоваться услугой в любой точке продажи ТРК «APPOLO» г. Днепр;
С 17.00 до 19.00 на 1-ом этаже зарегистрировать свой чек;
Заполнить анкету участника розыгрыша;
14 февраля прийти на грандиозные мероприятия в ТРК «APPOLO» и получить свой приз!
Не упустите свой шанс стать счастливым обладателем особенной монеты, которая обязательно принесет Вам удачу!
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:46
Акция «Выиграй как чемпион» с карточкой Mastercard от РАДАБА
С 3 по 28 февраля 2018 рассчитывайтесь карточкой Mastercard® в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua за покупки с бонусной карточкой INTERTOP PLUS и получите шанс выиграть:
Путешествие на двоих в Швейцарию на жеребьевку четвертьфинала UEFA Champions League Final 2018 от Mastercard * - официального спонсора UEFA Champions League.
100 сертификатов номиналом 300 грн на приобретение обуви, одежды, сумок от эксклюзивного партнера акции - INTERTOP **.
Определение участников акции, получат право на получение призов, состоится до 5 марта 2018 года.
Официальные правила акции: mastercard.ua
* Имеется в виду подарочный сертификат на организацию путешествия в город Ньон (Швейцария) на четвертьфинальную жеребьевку UEFA Champions League Final 2018, которую предоставляет Mastercard, в марте 2018 года на 2 (две) персоны в период с 15.03.2018 по 16.03.2018.
Подарочный сертификат включает:
билеты на самолет Киев - Женева - Киев;
проживание в гостинице (2 дня / 1 ночь);
трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
ужин в ресторане на 2 (две) персоны;
страхование трансфер отель - офис UEFA - отель;
обед в ресторане на 2 (две) персоны;
посещение жеребьевки;
посещение тренировки;
экскурсия по главному офису UEFA.
** Шанс получить сертификат от INTERTOP предоставляется при условии покупки от 500 грн.
Акция действует с 3 по 28 февраля 2018 года в сетях магазинов INTERTOP, INTERTOP KIDS, ECCO, GEOX, SKECHERS, TIMBERLAND, CLARKS и на intertop.ua на территории Украины, кроме зоны АТО и временно оккупированной территории Крыма.
Если у Вас до сих пор нет карточки Mastercard от РАДАБАНК, ее можно выбрать и заказать здесь - Платежные карты.
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:08
РАДАБАНК поздравляет победителей!
Поздравляем очаровательных победительниц розыгрыша призов ко Дню Святого Валентина в ТРК “APPOLO” – Гузиенко Евгению и Матяш Елену!
Именно им посчастливилось стать обладательницами двух эксклюзивных серебряных монет 999,9 пробы, весом 1/4 унции. Монеты посвящены 2018 году Собаки, и каждую из них украшает цветное изображение немецкой овчарки.
Эти монеты обязательно принесут удачу своим хозяйкам!
РАДАБАНК является единственным в Украине официальным поставщиком эксклюзивных памятных монет Австралийского монетного двора в городе Перт (The Perth Mint). Монеты можно приобрести в любом отделении ПАО «АБ «РАДАБАНК» в Украине.
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:08
Новая акция для клиентов РАДАБАНК от Mastercard Больше!
Новая акция для клиентов РАДАБАНК от Mastercard Больше! Увидеть вживую любимых музыкантов - БЕСЦЕННО
Обменивайте баллы и выиграйте сертификат Concert.ua на 500 гривен.
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Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше.
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Выиграйте один из 100 сертификатов номиналом 500 грн и выбирайте сами на каком концерте провести вечер.
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Акция действует с 15.02.2018 до 15.03.2018
Вы можете обменивать баллы неограниченное количество раз, чтобы повысить шанс на выигрыш.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:47
Новая акция для клиентов РАДАБАНК от Mastercard Больше!
Новая акция для клиентов РАДАБАНК от Mastercard Больше! Увидеть вживую любимых музыкантов – БЕСЦЕННО
Обменивайте баллы и выиграйте сертификат Concert.ua на 500 гривен.
Чтобы принять участие в акции:
Зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше.
Нажмите кнопку «Заказать» и обменяйте 10 баллов на участие в акции.
Выиграйте один из 100 сертификатов номиналом 500 грн - выбирайте концерт и отправляйтесь за яркими эмоциями.
Подробности на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 16.03.2018 по 15.05.2018
Вы можете обменивать баллы неограниченное количество раз, чтобы повысить шанс на выигрыш.
Если у Вас до сих пор нет карточки Mastercard от РАДАБАНК, ее можно выбрать и заказать здесь - Платежные карты.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
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