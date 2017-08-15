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Акції від РАДАБАНК

Акції від РАДАБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:02

Больше Black – с другой стороны еще больше!

Больше Black – это новая программа лояльности для держателей премиальных карт уровня Platinum и World Elite. Теперь зарегистрированные в программе Mastercard Больше клиенты РАДАБАНК могут накапливать два вида баллов:

Премиальные – за расчеты картой Platinum и World Elite;
Обычные – за расчеты картой Standard и Gold.
Новая платформа – это еще больше акционных и бонусных предложений для VIP-клиентов РАДАБАНК, которая гарантирует еще больше возможностей посетить уникальные мероприятия по всему миру, получить незабываемые впечатления и бесценный опыт.

Mastercard и РАДАБАНК предлагают владельцам премиальных карт принять участие в первой акции, приуроченной к запуску новой программы Mastercard Больше Black.

Накапливайте и обменивайте баллы на возможность воплотить в реальность мечту любого киномана – пройтись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Чтобы принять участие в акции:

зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше Black;
обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции;
выиграйте поездку на 75-й Венецианский международный кинофестиваль, который будет проходить с 29 августа по 8 сентября 2018 года в Венеции.
Обращаем внимание, что чем больше раз вы обмениваете 10 премиальных баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы насладиться компанией звезд, которые будут всего лишь в шаге от вас.

Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.

Больше информацию о премиальном обслуживании РАДАБАНК – на нашем сайте и по телефону 067 652 30 30.

ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваши сотрудники Банка неограниченных возможностей!

https://www.radabank.com.ua/n/radabank_ ... 31_24.html
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