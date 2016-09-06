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Межбанк: доллар подняли
потребности в гривне и рост...

Межбанк: доллар подняли потребности в гривне и рост...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:13

Межбанк: доллар подняли потребности в гривне и рост...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 16,53 коп., на торгах четверга понизился на 2,60 коп., оказавшись на уровне 27,8695 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:13

Оригинальное название поста: Межбанк: доллар к 27,87 подняли сложившаяся к февралю перепроданность СКВ, снижение потребности в гривне и рост доллара на рынке наличных.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:05

  дядя Caша написав:Оригинальное название поста: Межбанк: доллар к 27,87 подняли сложившаяся к февралю перепроданность СКВ, снижение потребности в гривне и рост доллара на рынке наличных.

Вы тоже отличились: ...демонстрируя похвальную динамику...
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