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Макропосиденьки в alyakа
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что там на межбанке
происходит то ...

что там на межбанке происходит то ...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 10:51

что там на межбанке происходит то ...

ну судя по всему ничего оригинального ...

НБУ вернул валютные ОГВЗ использовав для этого ЗВР ... ок 0.5 ярда

эти деньги оказались лишними на межбанке ... межбанк поперло ...

сокращая дроби можно сказать что из ЗВР дровишки ...
alyak
 
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