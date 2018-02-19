Рахунки для українців за кордоном

Додано: Пон 19 лют, 2018 22:16

maxim2014 написав: Чем не устраивает вариант с электронной лицензией? Чем не устраивает вариант с электронной лицензией?

Не знаю как в моем варианте , на что лицензия ? Хочу держать к примеру пенсионные накопления в цивилизованном мире, что бы банк не лопнул, как у нас это постоянно. И в валюте. Вариант второй продать тут квартиру - купить в Польше ил Чехии или есть еще варианты. И там сдавать квартиру эту или как-то приспосабливаться. Знакомые сдали дом у нас, так с трудом выставили квартирантов, у них сын с пудовыми кулаками, и с друзьями, так " с боями и потерями" - даже металлические ворота квартиранты снялиХочется спокойной жизни , желательно в рамках правового поля, но при этом должен быть доход, на который можно нормально скромно жить. Без излишеств. У нас законные доходы - на них совсем выжить не реально. К примеру - пенсионер скопил 5 тыс. у.е. или 10 , когда работал , или пока работает и еще копит. С нашей коммуналкой - и официальным вкладом в банке - этот вклад весь уплывет на коммуналку. За 2 -3 года. Зарплаты то мизерные. И субсидия не положена , если имеешь депозит даже скромный. А 5 тыс у.е. - это по законам Украины - очень много - богатство.В нашем банке эти пенсионные сбережения могут не вернуть или вернуть в гривнах обесценившихся - как угодно. Все варианты перечислять нет смысла. У нас может быть что угодно. Счас смотрел телек , там Кива с выпученными глазами - выкрикивает, "украинцы герои , они хотят пожертвовать жизнью за национальные идеи "- дальше не буду даже писать. Нормальные люди дорожат жизнью и не торопятся ею жертвовать. Я обыватель и точно знаю, что у нормального человека , тем более лидера политического - должны быть другие приоритеты и обязанности , чем организовать массовое самопожертвование украинцев, правильно бы обеспечить населению просто нормальные условия жизни.Просто ищу как выживать, с минимальным комфортом и риском для жизни. Вы бы хотели оказаться в Украине украинской пенсионером ? Это быть обреченным на ужас что.А что у нас гражданин Украины имеет право держать свои сбережения - вклады за рубежом ?