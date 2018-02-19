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Рахунки для українців
за кордоном

Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 15:19

  Джон написав:
  Faceless написав:Смысл сочинять? Кто будет ловить, какая административка? Откуда столько чуши?

Конечно чушь).. даже не читайте это все..не тратьте время.
PS Люди часто переходят дорогу за переход дороги в неположенном месте.. их не штрафуют, но это не значит что их никогда не поймают и не оштрафуют никогда. Они считают это чушью...

Переход дороги в неположенном месте - таки нарушение
Расплачиваться картой неважно какого банка - нет. Быть держателем карты не важно какого банка - тоже не нарушение.
При том ни одного доказательства "нарушения" вы не приводите.
Так что вы в действительности пишете чушь и вводит в заблуждение других.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 02:03

Re: Рахунки для українців за кордоном

  change_pm написав:Т.е. когда вы будете счет открывать, у вас попросят укр. налоговый номер. С 2019 года банк будет высылать информацию о счете и об остатке на нем в укр.налоговою и тут очень пригодится ИНН. Правда же легче найти Петрова И.И. с ИНН, чем без? Зачем вам лишняя головная боль, объяснять налоговой происхождение тех средств?

Ну как бы в Getinbank как я понял ИНН уже требуют как и закордонный паспорт.....
хотя раньше могли спросить PESEL..это польский ИНН..и все.
Есть такая штука Automatic Exchange of Information.. так вот для тез кто думает что про него не спросят...AEOI это АВТОМАТИЧСКИЙ обмен информацией без запроса, существует для снижения глобального уклонения от уплаты налогов.. и насколько я понимаю именно эту штуку хотят у нас запустить..

  change_pm написав:Поэтому если речь о сумме небольшой, то лучше ровно сидеть на попе,
так понятно что в Гонконг с парой тройкой тысяч вечнозеленых не поедете )).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 02:11

Re: Рахунки для українців за кордоном

  maxim2014 написав:Есть всем известные пути

это не про инвестиции ли речь до 50 тысяч?
Там вроде все равно хоть и упрощенную но лицензию надо..
...........................
PS А вообще да надо определить для чего рахунок нужен..а то тема расплывчата как то..
Просто вывести кэш и занычку сделать что бы тссс..)
Вывести на счет что бы инвестировать - покупать например что то на Варшавской бирже..
Есть доход в Польше и хотим не таскать все налом в кармане..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 06:19

  Джон написав:
  maxim2014 написав:Есть всем известные пути

это не про инвестиции ли речь до 50 тысяч?
Там вроде все равно хоть и упрощенную но лицензию надо..
...........................
PS А вообще да надо определить для чего рахунок нужен..а то тема расплывчата как то..
Просто вывести кэш и занычку сделать что бы тссс..)
Вывести на счет что бы инвестировать - покупать например что то на Варшавской бирже..
Есть доход в Польше и хотим не таскать все налом в кармане..

Намбер ван вариант, как я понимаю. Вот его и стоит рассматривать.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:44

Самый большой вопрос - как пополнить тот счет в польском банке. Возить по 10000 через границу? Тут положить на пластик и снять там? Биткоины?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:35

  swan forever написав:
  Джон написав:
  maxim2014 написав:Есть всем известные пути

это не про инвестиции ли речь до 50 тысяч?
Там вроде все равно хоть и упрощенную но лицензию надо..
...........................
PS А вообще да надо определить для чего рахунок нужен..а то тема расплывчата как то..
Просто вывести кэш и занычку сделать что бы тссс..)
Вывести на счет что бы инвестировать - покупать например что то на Варшавской бирже..
Есть доход в Польше и хотим не таскать все налом в кармане..

Намбер ван вариант, как я понимаю. Вот его и стоит рассматривать.[/
quote]

Интересны и полезны все варианты. Тем более мало опыта, если кто поделится, то можно использовать для любой другой цели. Например просто хочу держать деньги в надежном банке. И в валюте. К примеру пенсионные накопления хочу держать в цивилизованном мире, не доверяю украинской финансовой системе. Хотя сумма скромная, узнал что в Швейцарии вклад от 200 тысяч. Моя сумма на много скромнее будет, еще там проценты почти отрицательные. У меня есть желание выехать на ПМЖ. Или просто часть времени проводить в цивилизованном мире. А главное чувствовать себя в правовом поле. Это долгий процесс выехать на ПМЖ, и нужно иметь деньги.И на что там жить ? Дворником работать там - не буду. :mrgreen: Обдумываю разные варианты. Например -продать тут квартиру и купить квартиру в Польше или Чехии. Нужно деньги будет перевозить. И какое-то время держать на счете в Польше или Чехии. Идеальный вариант там сдавать недвигу, которую там куплю, как вариант. Пока нет опыта и ничего не понятно. Но тут оставаться - жить вне правового поля очень не нравится. Деньги у меня к сожалению не паленые, от налогов не уклоняюсь - я бы уклонялся, но нет серых или черных таких источников :), так что суммы очень скромные.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 19 лют, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:49

Re: Рахунки для українців за кордоном

Чем не устраивает вариант с электронной лицензией?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:16

  maxim2014 написав:Чем не устраивает вариант с электронной лицензией?


Не знаю как в моем варианте , на что лицензия ? Хочу держать к примеру пенсионные накопления в цивилизованном мире, что бы банк не лопнул, как у нас это постоянно. И в валюте. Вариант второй продать тут квартиру - купить в Польше ил Чехии или есть еще варианты. И там сдавать квартиру эту или как-то приспосабливаться. Знакомые сдали дом у нас, так с трудом выставили квартирантов, у них сын с пудовыми кулаками, и с друзьями, так " с боями и потерями" - даже металлические ворота квартиранты сняли :shock: Хочется спокойной жизни , желательно в рамках правового поля, но при этом должен быть доход, на который можно нормально скромно жить. Без излишеств. У нас законные доходы - на них совсем выжить не реально. К примеру - пенсионер скопил 5 тыс. у.е. или 10 , когда работал , или пока работает и еще копит. С нашей коммуналкой - и официальным вкладом в банке - этот вклад весь уплывет на коммуналку. За 2 -3 года. Зарплаты то мизерные. И субсидия не положена , если имеешь депозит даже скромный. А 5 тыс у.е. - это по законам Украины - очень много - богатство. :cry: В нашем банке эти пенсионные сбережения могут не вернуть или вернуть в гривнах обесценившихся - как угодно. Все варианты перечислять нет смысла. У нас может быть что угодно. Счас смотрел телек , там Кива с выпученными глазами - выкрикивает, "украинцы герои , они хотят пожертвовать жизнью за национальные идеи "- дальше не буду даже писать. Нормальные люди дорожат жизнью и не торопятся ею жертвовать. Я обыватель и точно знаю, что у нормального человека , тем более лидера политического - должны быть другие приоритеты и обязанности , чем организовать массовое самопожертвование украинцев, правильно бы обеспечить населению просто нормальные условия жизни.
Просто ищу как выживать, с минимальным комфортом и риском для жизни. Вы бы хотели оказаться в Украине украинской пенсионером ? Это быть обреченным на ужас что.

А что у нас гражданин Украины имеет право держать свои сбережения - вклады за рубежом ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 19 лют, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:29

Re: Рахунки для українців за кордоном

  kalinavalera1 написав:А что у нас гражданин Украины имеет право держать свои сбережения - вклады за рубежом ?

В принципе имеет, но это не так просто
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:34

Re: Рахунки для українців за кордоном

Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:А что у нас гражданин Украины имеет право держать свои сбережения - вклады за рубежом ?

В принципе имеет, но это не так просто

А чего сложно? Вроде ж с электронными лицензиями довольно упростили. По электронной лицензии 50к в год можно туда пулять. Цель - перевод на личный текущий счёт - вполне удовлетворит. Главное что бы уровень офф доходов позволял.
maxim2014
 
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