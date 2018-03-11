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Рахунки для українців
за кордоном

Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:41

  change_pm написав: В Польші без ІПНу, вам рахунок не відкриють

Не говоріть дурниць. Тільки паспорт.

Для прикладу мілленіум:
(навіть песель не обов"язково)
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:01

  mlynok написав:
  change_pm написав: В Польші без ІПНу, вам рахунок не відкриють

Не говоріть дурниць. Тільки паспорт.

Ви коли останній раз рахунок в Польші відкривали? Я в серпні 2017 і ІПН був потрібен. Так що про дурниці, то не до мене :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:06

change_pm

Можливо Ви маєте на увазі PESEL. При працевлаштуванні його необхідно отримати. Але, аж ніяк не український ІПН. Не вводьте людей в оману.

ось скріншот
жодного ІПН
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Востаннє редагувалось mlynok в Пон 12 бер, 2018 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:13

  mlynok написав:change_pm

Можливо Ви маєте на увазі PESEL. При працевлаштуванні його необхідно отримати. Але, аж ніяк не український ІПН. Не вводьте людей в оману.

Я маю на увазі саме ІПН. Але це мій досвід. Зараз перевірити, що потрібно для відкриття рахунку не складно і хто відкриє, нехай відпише, що було потрібно.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:17

change_pm

У попередньому пості є скрін. Тільки паспорт. Відкриваєте рахунок онлайн, вибираєте філію для підписання угоди. Все. Потрібна, правда, польська комурка.
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:29

  mlynok написав:change_pm

У попередньому пості є скрін. Тільки паспорт. Відкриваєте рахунок онлайн, вибираєте філію для підписання угоди. Все. Потрібна, правда, польська комурка.

Все правильно. А потім приходите у відділення і... дайте ваш ІПН. Короче, ви рахунок тільки в теорії відкривали, то ви з теоретіками і сперечайтесь :) будь-ласка.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:36

  change_pm написав:Все правильно. А потім приходите у відділення і... дайте ваш ІПН. Короче, ви рахунок тільки в теорії відкривали, то ви з теоретіками і сперечайтесь :) будь-ласка.


У мене є простіше пояснення. Думаю у Вас з полькою мовою не дуже. Працівник банку у Вас попросив песель, а Ви йому дали ІПН, той делікатно поклав його збоку. А у Вас склалося враження, що він був потрібний.

Ви навіть не розумієте, що український ІПН для своєї легітимності у польському банку потребував би присяжного перекладу. Польські банкіри не розуміють української, практик Ви наш :mrgreen:
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:53

  mlynok написав:
  change_pm написав:Все правильно. А потім приходите у відділення і... дайте ваш ІПН. Короче, ви рахунок тільки в теорії відкривали, то ви з теоретіками і сперечайтесь :) будь-ласка.


У мене є простіше пояснення. Думаю у Вас з полькою мовою не дуже. Працівник банку у Вас попросив песель, а Ви йому дали ІПН, той делікатно поклав його збоку. А у Вас склалося враження, що він був потрібний.

Ви навіть не розумієте, що український ІПН для своєї легітимності у польському банку потребував би присяжного перекладу. Польські банкіри не розуміють української, практик Ви наш :mrgreen:

You are absolutely right, I don't speak Polish here, only English. But in bank Millenium they speak English that's why it was selected. So they requested Ukrainian tax number (which is ІПН) and they used the number only. There's no need for translation as they need only number from that document and they know how number should look like. Anyway, thanks, I don't want to have a discussion with you anymore. It's waste of time :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:12

  change_pm написав:There's no need for translation as they need only number from that document and they know how number should look like.
Нічого дурнішого не могли придумати, щоб викрутитися? Маєте хоч якийсь пруф? Напр., скрін з danych osobowych з відповідним полем (а воно повинно бути).

Не морочте людям голову неправдивою інформацією, вейстовий Ви наш.
mlynok
 
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  #<1 ... 6789
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