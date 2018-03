Рахунки для українців за кордоном

Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Рахунки для українців

В Польші без ІПНу, вам рахунок не відкриють

Не говоріть дурниць. Тільки паспорт.



Для прикладу мілленіум:

(навіть песель не обов"язково)

Не говоріть дурниць. Тільки паспорт.

Для прикладу мілленіум:

(навіть песель не обов"язково)

Не говоріть дурниць. Тільки паспорт. Не говоріть дурниць. Тільки паспорт.

Ви коли останній раз рахунок в Польші відкривали? Я в серпні 2017 і ІПН був потрібен. Так що про дурниці, то не до мене



Можливо Ви маєте на увазі PESEL. При працевлаштуванні його необхідно отримати. Але, аж ніяк не український ІПН. Не вводьте людей в оману.



ось скріншот

жодного ІПН

Можливо Ви маєте на увазі PESEL. При працевлаштуванні його необхідно отримати. Але, аж ніяк не український ІПН. Не вводьте людей в оману.

ось скріншот

жодного ІПН



Можливо Ви маєте на увазі PESEL. При працевлаштуванні його необхідно отримати. Але, аж ніяк не український ІПН. Не вводьте людей в оману. Можливо Ви маєте на увазі PESEL. При працевлаштуванні його необхідно отримати. Але, аж ніяк не український ІПН. Не вводьте людей в оману.

Я маю на увазі саме ІПН. Але це мій досвід. Зараз перевірити, що потрібно для відкриття рахунку не складно і хто відкриє, нехай відпише, що було потрібно.



У попередньому пості є скрін. Тільки паспорт. Відкриваєте рахунок онлайн, вибираєте філію для підписання угоди. Все. Потрібна, правда, польська комурка.



У попередньому пості є скрін. Тільки паспорт. Відкриваєте рахунок онлайн, вибираєте філію для підписання угоди. Все. Потрібна, правда, польська комурка. У попередньому пості є скрін. Тільки паспорт. Відкриваєте рахунок онлайн, вибираєте філію для підписання угоди. Все. Потрібна, правда, польська комурка.

Все правильно. А потім приходите у відділення і... дайте ваш ІПН. Короче, ви рахунок тільки в теорії відкривали, то ви з теоретіками і сперечайтесь будь-ласка.



У мене є простіше пояснення. Думаю у Вас з полькою мовою не дуже. Працівник банку у Вас попросив песель, а Ви йому дали ІПН, той делікатно поклав його збоку. А у Вас склалося враження, що він був потрібний.



У мене є простіше пояснення. Думаю у Вас з полькою мовою не дуже. Працівник банку у Вас попросив песель, а Ви йому дали ІПН, той делікатно поклав його збоку. А у Вас склалося враження, що він був потрібний.

Ви навіть не розумієте, що український ІПН для своєї легітимності у польському банку потребував би присяжного перекладу. Польські банкіри не розуміють української, практик Ви наш



У мене є простіше пояснення. Думаю у Вас з полькою мовою не дуже. Працівник банку у Вас попросив песель, а Ви йому дали ІПН, той делікатно поклав його збоку. А у Вас склалося враження, що він був потрібний.



Ви навіть не розумієте, що український ІПН для своєї легітимності у польському банку потребував би присяжного перекладу. Польські банкіри не розуміють української, практик Ви наш У мене є простіше пояснення. Думаю у Вас з полькою мовою не дуже. Працівник банку у Вас попросив песель, а Ви йому дали ІПН, той делікатно поклав його збоку. А у Вас склалося враження, що він був потрібний.Ви навіть не розумієте, що український ІПН для своєї легітимності у польському банку потребував биперекладу. Польські банкіри не розуміють української, практик Ви наш

You are absolutely right, I don't speak Polish here, only English. But in bank Millenium they speak English that's why it was selected. So they requested Ukrainian tax number (which is ІПН) and they used the number only. There's no need for translation as they need only number from that document and they know how number should look like. Anyway, thanks, I don't want to have a discussion with you anymore. It's waste of time

Нічого дурнішого не могли придумати, щоб викрутитися? Маєте хоч якийсь пруф? Напр., скрін з danych osobowych з відповідним полем (а воно повинно бути).

Не морочте людям голову неправдивою інформацією, вейстовий Ви наш.



