Рахунки для українців за кордоном

mlynok написав: change_pm написав: Все правильно. А потім приходите у відділення і... дайте ваш ІПН. Короче, ви рахунок тільки в теорії відкривали, то ви з теоретіками і сперечайтесь будь-ласка. Все правильно. А потім приходите у відділення і... дайте ваш ІПН. Короче, ви рахунок тільки в теорії відкривали, то ви з теоретіками і сперечайтесьбудь-ласка.



У мене є простіше пояснення. Думаю у Вас з полькою мовою не дуже. Працівник банку у Вас попросив песель, а Ви йому дали ІПН, той делікатно поклав його збоку. А у Вас склалося враження, що він був потрібний.



Ви навіть не розумієте, що український ІПН для своєї легітимності у польському банку потребував би присяжного перекладу. Польські банкіри не розуміють української, практик Ви наш

You are absolutely right, I don't speak Polish here, only English. But in bank Millenium they speak English that's why it was selected. So they requested Ukrainian tax number (which is ІПН) and they used the number only. There's no need for translation as they need only number from that document and they know how number should look like. Anyway, thanks, I don't want to have a discussion with you anymore. It's waste of time