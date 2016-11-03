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SWIFT - перевод: доллары - в
США. Февраль 2018. Посоветуйте

SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:06

  Stringer написав:
  Козак-характерник написав:akurt Ось коли потрібна кріптовалюта. :P

фигня - комиссия по переводу и обналичке битка, минимум раз в пять больше, чем свифт у привата...
не говоря уже о потере времени и нервов на все эти операции, и риски получить фиат на 25% меньше отправленного


Родич займається кріптовалютою.
Сказав так:
- у США завести-вивести - немає проблєм.
- в Україні вивести - майже неможливо. Сказав, будеш, родич, отримувати свій cash де-небудь у гаражному кооперативі, у балці, за самим драним гаражем, на вітру, у кущах... І то не факт...

Так що мене інтересує чисто та без проблєм, і не для кріптовалюти...

  Kripo написав:
  Козак-характерник написав:
  Kripo написав:да, и мне нафиг там анонимные карточники не упали, я наркотиками не торгую и убийсво не заказываю, у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены.
Модня шняга... :wink:


Ось тут бачу ІНТЕРЕСНЕ ПИТАННЯ: у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены.
У кожному банку зараз створений Відділ фінансового моніторінгу.
Приходиш з Договором купівлі-продажу квартири з метою показати, звідки дрОва (з лісу, хто не знає) для відправлення SWIFT transfer - даєш копію Договору - і відділ - як я розумію, (може я неправильно розумію) починає працювати над питаннями:
- де покупець взяв гроші... Що то за покупець?
- чи дійсно розрахунок йшов через безготівкові маршрути: "Долари- гривня-банк (обмеження готівкових розрахунів на суму більше 50 000 гривень) - нотаріус - вартість оцінки майна - укладення Договору - відміна укладення Договору - штраф на суму Договору".
Прі-коль-но...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:36

  akurt написав:Прі-коль-но...

абАрзєлі, шо характєрно! Душіть кроля, пані та панове! Це святе і богоугодне діло... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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