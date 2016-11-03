SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:47
Не было у меня никаких проблем и при отправке с банка Львов
Вчера с утра отправил сегодня уже деньги зашли на счёт, один бизнес день такой скорости я и сам не ожидал.
При этом приятным сюрпризом было то что по дороге банк корреспондент ничего не снял, обычно при отправке с других банков в том числе и приват ещё $20 снимал банк корреспондент
Банк Львов рекомендую для отправки переводов за границу дешевле нет ни в одном банке
Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне
Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 04 лис, 2018 19:45
В межах України скільки майже швейцари беруть?
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Додано: Нед 04 лис, 2018 20:11
нема різниці
відповідь вище
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