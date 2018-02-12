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Законодавство, регулювання трудових відносин від найму до звільнення, судова практика, шаблони документів
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:56
Помогите решить спор!
Можно ли помогать сотрудникам в исполнении их должностных обязаностей? Есть ли у сотрудника право согластно трудовому кодексу украины помогать исполнять должностные обьязаности, в связи с отсутствием опыта и знаний. Или просить помощи у других, и чтобы за это снимали какую-то часть зарплаты и пересчитывали тому кто помогает?
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:11
Право есть, обязанности - нет (если в должностной инструкции не оговорено).
Просить помощи, чтобы за это снимали часть ЗП - думаю нет, никаких оснований у кого-либо снимать что-то с ЗП нет, даже если им помогают, даже если за них всю работу делают. Пока работник занимает должность, работодатель не высказал претензий касательно соответствия занимаемой должности - формально считается, что он справляется с обязанностями, и ничего списать с него "за полученную помощь" нельзя. Оштрафовать разве что можно, но опять-таки, за конкретные ошибки/ущерб
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Додано: Пон 12 лют, 2018 18:16
andrij161293
Ну эта система обкатана еще при союзе.
Новичку присваивается минимальный разряд, ему и платят скромно. К нему приставляют наставника (неважно как он будет называться, бригадир, мастер, наставник, старший и т.п.). У которого более высокий разряд и оплата труда, в том числе, за то, что учит новичков. Со временем новичкам повышают разряды и тарифы.
Но с новичка не высчитывают, за то что его кто-то учит.
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