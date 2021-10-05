|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 гру, 2025 16:58
Банк розірвав відносини приблизно на початку минулого року. Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом, без поновлення надання документів про підтвердження джерела доходу за минулі операції. Бо якщо їх тоді не задовільнили документи про Х-кратне перевищення розміру поповнень, то, по-перше, чогось нового в мене просто фізично немає, а, по-друге, витрачати знову свій час і нерви на це та читати неадекватні відповіді підтримки не збираюся.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2780
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:19
rollo написав: lel написав:
Дали кредитний ліміт, нічого не просив, була дебітка Фішка, інколи купляв валюту, виключно по акції, раз на два-три місяця. Заправлявся інколи на Вог. Кешбек інколи активував, коли були цікаві пропозиції по дебетці. Про ліміт в 400т. в рік одразу попереджали при відкритті. Чому дали- не відомо. Документи про зп- не давав і кредитку не хотів. Мабуть, тому і дали.
На яку карту дали ліміт і скільки (якщо не секрет)?
З'явилась пропозиція на кредитку. Дали Візу і 20т. Спочатку віртуальну, потім безкоштовно замовив фізичну. Але кешбек в цьому місяці не дуже цікавий. Але згодиться.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3560
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1107 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1611
|770408
|
Нед 14 гру, 2025 17:55
valya
|
|1566
|1060504
|
П'ят 12 гру, 2025 15:21
Hella
|
|1610
|605624
|
П'ят 12 гру, 2025 10:03
la9
|