КВЕД на торгівлю з велосипеда

Доброго дня!
Відкриваю мобільну кав'ярню яка розміщена на велосипеді.
Продукт - готова кава з собою, освіжаючі кавові коктейлі з собою, супутні товари(батончики та маленькі шоколадки)
Вважаю що потрібен КВЕД 56.10 діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування та 56.30 Обслуговування напоями.
Підкажіть чи потрібен КВЕД на батончики та маленькі шоколадки в упаковці адже в попередніх за це нічого не вказано?? І може іще якісь КВЕДи потрібні для цієї сфери??
Можливо ще КВЕД 47.24Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах ??