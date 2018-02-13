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КВЕД на торгівлю з велосипеда

КВЕД на торгівлю з велосипеда
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:55

КВЕД на торгівлю з велосипеда

Доброго дня!
Відкриваю мобільну кав'ярню яка розміщена на велосипеді.
Продукт - готова кава з собою, освіжаючі кавові коктейлі з собою, супутні товари(батончики та маленькі шоколадки)
Вважаю що потрібен КВЕД 56.10 діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування та 56.30 Обслуговування напоями.
Підкажіть чи потрібен КВЕД на батончики та маленькі шоколадки в упаковці адже в попередніх за це нічого не вказано?? І може іще якісь КВЕДи потрібні для цієї сфери??
Можливо ще КВЕД 47.24Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах ??
Kavabike
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:17

Kavabike

Вам логично забить в виды деятельности и в заяву на единый налог все теоретически возможные для вашего бизнеса КВЭДы.
Количество КВЭДов, которые вы можете зарегистрировать для бизнеса не ограничено, хотя регистраторы обычно не любят больше 6 КВЭДов, но это их хотелки.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:20

Re: КВЕД на торгівлю з велосипеда

47.99?
safonovstanislav
 
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