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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:16
Нужна помощь по восстановлению доступа к кошельку bitcoin
Купил на биржах ETH + BTC, затем перевел себе на кошельки. Позже случайно безвозвратно удалил пароли от кошелька ethereum mist и биткойн кошелька electrum. Остались файлы и папки от кошелька ethereum mist: geth, keystore и от кошелька electrum: certs, forks, wallets. Ищу специалиста в Киеве, который согласится взглянуть на мой ПК, если есть возможность восстановить доступ. Оплату гарантирую. Дмитрий sk.konta@gmail.com
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