Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 16:55

  ЛАД написав:Миграция это уже компенсация проблем с демографией.
Да, проблемы с рождаемостью сегодня в Китае больше, чем, например, в Германии. Но и население раз в 17 больше. Пока есть запасы. Германию уже не спасает даже миграция - население начало уменьшаться.

Нема запасів. Тому що проблема у відсотку працездатного населення. В Китаї він значно швидше стане критичним, ніж у Німеччини. І міграціє не врятує:
- по-перше, її обєми мають стати значно більшими, ніж для Німеччини
- по-друге, рівень життя не той, щоб приваблювати купи мігрантів.

  ЛАД написав:Не знаю, насколько эффективнее будут/являются эти западные игрушки. Допускаю, что заметно.
Но тут вопрос - насколько они дороже и нельзя ли компенсировать худшее качество наших "FPV дронів на китайських контролерах" бОльшими количествами. Как, например, сотни/тысячи относительно дешёвых дронов компенсируют отсутствие/нехватку явно более совершенных и дорогих ркет.

Дешеві теж потрібні.
Але тут є один момент. Американський дрон за 5 тис. $ по ефективності цілком заміняє 10 наших вартістю в 1000 доларів.
А все за 500-700 доларів - це сміття, яке можна використовувати для тренування пілотів у дуже глибокому тилу.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 16:56

  Letusrock написав:
  stm написав:Летусрок таких мільйони знає, що прям бомжі але лише тому що не виїхали у ЄС.
не вигадуйте і не пишіть маячню.
Хто ви така щоб замість людей обирати їхати їм кудись чи ні?
Раз такі впевнені що всі обламаються, то випустіть народ. Народ зазнає невдачі і з ганьбою повернеться. А ви будете з воєнкомом чекати на кордоні і кожному казати "я ж говорила". Суцільний профіт.
Нетреба тримати людей в заручниках для "їх блага". Оберігаєте непутьових від Європи, як в ссср товариші комуністи?

ОПЗЖ теж тримаю я в заручниках, і мені це подобається. І вас тримаю, Хантера відпустила у ростов, у нас на нього окремі плани страждань )))
stm
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:02

  stm написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:хоч здавайтесь там, хоч зникайте
чому це, можна боротись, хоч і сто років, головне щоб це було виключно з власної волі.

А чи існує у світі тракторист який прям промінчиками світла харчувався, нічого не заробив. Неабьічньій такой тракторіст, ЛАД впевнений що існує. І це не алкаш без роботи, без водійських прав, а людина з категорією С, D, вантажніть авто від 3,5 тон і далі? Ні, точно стм все вигадує, а Летусрок таких мільйони знає, що прям бомжі але лише тому що не виїхали у ЄС... 😅 Розумієте Летусрок, у чому проблема: 1) маленька людина внє палітіки більш розповсюджений герой на теренах оркостану... 2) ютуб буде маркувати ролики самостійно відміткою "зроблено АІ"...

У вас только 2 градации - бомж и "крутой"?
Обычный работник со средней украинской зарплатой (или даже немного, раза в 1,5 выше) к какой категории относится, по-вашему? И на многое он может заработать в Украине, особенно, если у него есть семья и дети? Квартиру без помощи родителей/родственников купить в состоянии? Новую машину, а не б/у 20-летней давности?
Самый дешёвый ТВ Самсунг с диагональю 65 дюймов за 40 тыс. купить, в принципе, может, хотя уже напряжно. А за 100 тыс. разве что посмотрит.
У меня иногда впечатление, что вы уже давно в основном живёте не в Украине.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:02

  Letusrock написав:
  Hotab написав:ЛАД
вдохновляют" «трактористів» воевать вместо них

Конкретизуйте пліз прикладами

перше що приходить в голову що коли Песікот з Будівельником постійно писали Успіху що його служба в ЗСУ це найвища благодать що впала йому на голову, типу "воюй і дякуй за проплачені сосиски інакше б в Львові бідував за 20тис"

Ти хоч коли спиш, то не брешеш ? )
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:12

У мене теж до вас питання, ваша молодість вже тойво, але це не означає що в Україні тракторист то людина з середньою зп 26тис до оподаткування. Ми ж аграрна держава, за трактористів які в змозі руками і мізками тримати сучасний трактор борються. Ці трактористи навіть отримують бронь від мобілізації. Тому стенанія Летусрока вам як пенсіонеру ближче. Але повірте все не так. І чим більше людей які молодці і на 2 середні працюють на 2х фірмах тим краще. Про Чехію дивилася я успішного успіха який 9 років жив у квартирі з 9 такими ж. У нього гарне авто, як і має бути у хлопчиків машинка. Але він купив квартиру у Карлових Варах, тому що 900€ за квартиру у Празі в аренду дорого. Але це не все, квартира коштує 75тис.€ його кредит складає 10000крон/місяць, впевнена це лише іпотеки. Там ще обовязково страховка людини і квартири. Така сама в аренді там коштує 8000крон/місяць. І тепер він катає на гарній машині 2 години на роботу на околиці Праги і взад. Його дитина вчиться не у школі Праги, а у школі КарловихВар, мертве місце у не сезон. Відповідна кваліфікація шкільного вчителя дитини. Це плять успіх по Летусроку, але хто непогано у цифрах розуміє, то він неадекват...
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про трактористів ...

Мережею поширилося відео падіння безпілотника просто біля працюючого в полі трактора на Чернігівщині (Відео)
На приголомшливих кадрах зафільмований момент падіння ворожого БпЛА, що пікірує з неба та влучає просто за кілька метрів від працюючої в полі техніки. Тракториста дивом оминула смертельна небезпека, однак навіть після потужного вибуху він не змінив курс і продовжив працювати у полі.


Саме відео - https://www.facebook.com/share/r/18bBuvix4A/

"Так мене «привітали» у день народження": що розповів тракторист, біля якого у полі на Чернігівщині вибухнув дрон РФ
"Я їхав з одного краю і доїжджав до іншого, повертаю голову ліворуч, дивлюся, приземляється «шахед» і почув я вибух. Я одразу зупинив трактор, вийшов. Все нормально, до мене біжать хлопці, кричать: «Живий, здоровий?». Відповідаю: «Живий, здоровий». Глянув на трактор — все ціле, в тракторі все ціле. Кажу: «Треба працювати далі».
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:По певних позиціях роботодавець навіть безкоштовно надасть житло.
Зміни в Ірландії для нас
1 Готілі звільняються від біженців
2 Дотація від уряду Ірландії , ірландцям які надають житло нашим біженцям опускається до 400євро
3 Для тих українців які
а - мають дохід за рік 29000+ євро
б - не отримують дотацій від Ірландії
в - не використовують дотаційне житло
Уряд Ірландії міняє тимчасове посвічення біженця, на таке що в подальшому дозволяє претендувати на ірландське громадянство...

Тобто Ірландія не проти щоб залишились ті хто ВЖЕ заробляє по 2500 євро/місяць і не потребує інших дотацій
Всі інші - на вихід.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Не знаю наскільки обґрунтовано, але в платіжках фігурує не 10 грн, а 17 грн кВт/год як ринкова вартість. Я також за адекватні тарифи, але з належним аудитом вартості.
Знову ж таки, не знаю яка пенсія в Лада, але якщо би раптом підняли вартість до "економічно обґрунтованого рівня", то він якраз міг би з прямими субсидіями ще і виграти за деяких умов.
Труси-хрестик
1 Або відмовляємось від субсидіювання для усіх рівнів, або залишаємо так як є з косметичними мазками
2 Не знаю ЗВІДКИ ціна 17 грн , в мене в платіжках на магазин і автопарк приходить 15 грн в тому числі ПДВ
3 Реформа тільки тоді економічно необхідна, коли створює умови для нормального функціонування.
В совку( та й в Україні) все було побудовано на тому що ПРОМИСЛОВІСТЬ через завищений тариф СУБСИДУЄ населення...
І все працювало , поки не виявилось що споживання в промисловості впало ( всі економлять бо ресурс неоправдано дорогий) а в населення зросло - бо електрика виявилась дешевшою від газу при використанні....
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:26

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:Проблема Римської імперії була в тому, що їхня економічна модель себе вичерпала. Все інше - наслідки.

Економічна модель Європи - парасолька безпеки від США + дешеві енергоносії від рф + дешевий ширпотреб від КНР в обмін на інвестиції та ноухау + сировина та капітали від періферійних в обмін на міфи про демократію теж себе вичерпує
1 Парасольку безпеки від США , яку американці хотіли зробити ЗАДОРОГОЮ для Європи -Європа вже перекрила тим що замінила віртуальні гарантії від США на реальний барьєр між ЄС і педерацією, при чому зробила це в 10 разів дешевше для себе ніж хотіло отримати США за віртуальні гарантії...
2 Так звані дешеві вуглеводні ЄС замінює на безкоштовну СЕС/ВЕС... і саме це приведе до того що через 5 років тіж самі США будуть шукати когоб з арабів загнути щоб мати можливість хоч по якійсь ціні збувати свої енергоносії.
3 Демократія-це не міф.
Демократія -працює
Друге питання
Що Демократія 21-століття зіткнулась з мусульманським фундаменталізмом 19 і рашафашизмом 20-го...
Але як бачите, рашафашисти вже потихеньку питають
а нас за що?
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 17:27

Вірю вам на слово.
"за 500-700 доларів - це сміття", - це так.
Якщо співвідношення таке, як ви пишете: "Американський дрон за 5 тис. $ по ефективності цілком заміняє 10 наших вартістю в 1000 доларів", - то це явна перевага.
До речі саме тому я сумнівався в нащих можливостях зайняти достойне місце у мировому виробництві дронів, про що тут деякі писали. Мовчав на цю тему, щоб не нариватися на
зайві звинувачення в "російських наративах" та "презирстві до України".
