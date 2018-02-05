ВТБ Банк попередив своїх клієнтів про те, що з 21 лютого завершує роботу з платіжною системою VISA.
Дивися повний текст Завтра заблокують картки VISA одного з банків.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:15
Завтра заблокують картки VISA одного з банків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завтра заблокують картки VISA одного з банків.
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:15
Что, "санкции ни на что не влияют"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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