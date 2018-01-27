У Луценка прокоментували закриття справи Колобова

Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:40

на территории Украины или в ее юрисдикции

в суде Испании

Чувак задержан по запросу Украины и находится в Испании.Как законно он может быть "представителями ГПУ", если это возможно, как мы уже знаем из суда над януковичем, только в 2 случаях:- допрос(на территории посольства) или, в самом судебном процессе и исключительно украинским судом, при условии, что персонаж будет находитсяВсе остальное - незаконно.Очевидно, что в Посольство он не ходил, ведь тогда бы его там задержали, так как на нег выписан и украинский, и международный ордера. Значит, то что прокуратура вещает - это самый настоящий чес для лохов, никакго допроса не было, договорняк - да.Откупился товарищ, какдругие. Противно все это