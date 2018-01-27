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У Луценка прокоментували
закриття справи Колобова

У Луценка прокоментували закриття справи Колобова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21

У Луценка прокоментували закриття справи Колобова

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі "5 Каналу".

Дивися повний текст У Луценка прокоментували закриття справи Колобова.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21

Колобов может подписать соглашение со следствием
вот оно значит как оно теперь называется :) Ох уж эти сказочники ;)

P.S. Может, уж чего мелочиться, подпиши с Януковичем и не мучься ;)

Кстати я вот тут подумал, мы европейская держава, может индульгенции начать продавать, тема несколько устаревшая но вполне, мы же только становимся на путь ... :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 16:42

Справу просрали навмисне.А юрко-дурко вже розпочав передвиборчу агітацію на нтн.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:47

Сильнейший шок. Лично для меня это точка. Эта страна - клоака и тьма.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:38

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:40

Чувак задержан по запросу Украины и находится в Испании.
Как законно он может быть "допрошен на территории Испании представителями ГПУ", если это возможно, как мы уже знаем из суда над януковичем, только в 2 случаях:
- допрос на территории Украины или в ее юрисдикции (на территории посольства) или, в самом судебном процессе и исключительно украинским судом, при условии, что персонаж будет находится в суде Испании.
Все остальное - незаконно.
Очевидно, что в Посольство он не ходил, ведь тогда бы его там задержали, так как на нег выписан и украинский, и международный ордера. Значит, то что прокуратура вещает - это самый настоящий чес для лохов, никакго допроса не было, договорняк - да.
Откупился товарищ, как все другие. Противно все это :evil:
EKO
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