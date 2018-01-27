Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі "5 Каналу".
Дивися повний текст У Луценка прокоментували закриття справи Колобова.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21
У Луценка прокоментували закриття справи Колобова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Луценка прокоментували закриття справи Колобова.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21
вот оно значит как оно теперь называется Ох уж эти сказочники
P.S. Может, уж чего мелочиться, подпиши с Януковичем и не мучься
Кстати я вот тут подумал, мы европейская держава, может индульгенции начать продавать, тема несколько устаревшая но вполне, мы же только становимся на путь ...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 16:42
Справу просрали навмисне.А юрко-дурко вже розпочав передвиборчу агітацію на нтн.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:47
Сильнейший шок. Лично для меня это точка. Эта страна - клоака и тьма.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:40
Чувак задержан по запросу Украины и находится в Испании.
Как законно он может быть "допрошен на территории Испании представителями ГПУ", если это возможно, как мы уже знаем из суда над януковичем, только в 2 случаях:
- допрос на территории Украины или в ее юрисдикции (на территории посольства) или, в самом судебном процессе и исключительно украинским судом, при условии, что персонаж будет находится в суде Испании.
Все остальное - незаконно.
Очевидно, что в Посольство он не ходил, ведь тогда бы его там задержали, так как на нег выписан и украинский, и международный ордера. Значит, то что прокуратура вещает - это самый настоящий чес для лохов, никакго допроса не было, договорняк - да.
Откупился товарищ, как все другие. Противно все это
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