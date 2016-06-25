Золото в гранулах

jabba написав:
Естественно намного проще покрыть золотом например электролизом вольфрамовую дробь чем всунуть в слиток вольфрам.
Способы есть - разрезать. Разрезать один слиток от сомнительного продавца куда проще чем разрезать кучу золотых гранул - ведь вариант что принесут гранулу настоящую впополам с поддельной тоже принесет мошеннику немалый профит.
Разрезав даже одну гранулу, вы с вероятностью 50% процентов опеределите подделку. Резать или сверлить слиток, еще и в упаковке, не каждый будет.
Или вы считаете, что приобретая слиток в банке (неизвестно, кем сданный), нужно его тут же сверлить и резать, доводя его стоимость до того же лома?