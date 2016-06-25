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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 19 бер, 2025 14:28
Золото. Львів.
Хто підкаже де у Львові можна купити 20 50 100 ? Бо все у Київі.
Додано: Вів 15 кві, 2025 07:48
Додано: Вів 22 кві, 2025 13:26
Re: Золото. Львів.
Доречі ! на фоні не стабільного долара. Може хтось підкаже які банки у Львові продають злитки ? Щоб не обдзвонювати всі
Додано: Сер 23 кві, 2025 09:19
yama Сидеть годами на финансовом форуме и при этом пытаться во время войны покупать слитки в банке?
Додано: Сер 23 кві, 2025 10:01
Додано: Сер 23 кві, 2025 11:02
yama В том что в банках слитков не бывает. Они их не имеют возможности завезти во время войны. Разве что сдаст население или банк купит у тех кто завозит контрабандой. Если вам надо шашечки а не ехать - побегайте по банкам. Шансов в банке купить золото конечно чуть больше, чем у бабушек продающих семечки на рынке стаканами. Ну а если хотите ехать - то в банк идти не надо. Особенно в Рада банк, в котором золота нет даже в головном офисе в Днепре а не то что в захолустном Львове. Надо обратиться к оптовым валютообменным организациям, которые как раз почти все в отличие от банков торгуют контрабандными слитками в любом количестве и любой расфасовке. Я надеюсь что вы должны знать к кому из валютообменных организаций у вас можно пойти, раз сидите уже 8 лет на финансовом форуме.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 00:21
Золото Киев
Где можно купить\продать золото в слитках в Киеве? и где можно посмотреть цены онлайн?
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