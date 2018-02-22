Почему молодежи пофиг и как с этим бороться я не знаю, но власть выбрали как раз пенсионеры, которые от неё и страдают.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 10:53
Почему молодежи пофиг и как с этим бороться я не знаю, но власть выбрали как раз пенсионеры, которые от неё и страдают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:58
Пенсы голосовали по инерции если не за коммунистов, так за оппов или кого-то вроде них. КПУ в 2015 забанили и вообще она сейчас не при делах. Так кто же дал 44% голосов БПП и НФ? Как бы не оказалось, что именно те, кто сейчас сваливает из страны или тихо отдаёт ползарплаты за коммуналку. Пенсам сваливать некуда.
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:51
Сплошные пенсы))) и только за гречку поддержали Овоща:
Гей-Форум Украины считает, что новая программа Партии регионов призвана создать лучшую жизнь для всех граждан, включая геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.
Народный депутат Украины, президент Украинского еврейского комитета Александр Фельдман заявил о поддержке действий Президента Украины Виктора Януковича известными американскими политиками и еврейскими лидерами. Такое заявление он сделал по результатам своего визита в США.
Фронтмен группы "Скрябин" Кузьма признался, почему в 2004 году поддерживал Виктора Януковича, участвуя в агитационных концертах.
Бывший американский советник Виктора Януковича и Партии регионов, а также экс-председатель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт платил европейским политикам, чтобы те придерживались проукраинских позиций, тоесть поддерживали тогдашнее правительство Виктора Януковича.
Второй президент Украины заявил, что ему стыдно за действия лидеров Помаранчевой революции, и теперь он агитирует за Януковича.
И т.д.
Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37
Re: Українці витрачають на продукти найменше у Європі
Жизнь конечно у многих стала не простой... Но злобоизлияние про пенсионеров от некоторых тут, в голову не укладывается. Думал Фарион - предел... Просто безвозвратное повреждение сознания революцией таки постигло некоторых...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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