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Українці витрачають на
продукти найменше у Європі

Українці витрачають на продукти найменше у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:53

  antikkristall написав:Так а почему молодежь не голосует? Наверное потому что в основной массе на все пофиг, а те кому не пофиг голосуют ногами, особенно после принятия безвиза ...


Почему молодежи пофиг и как с этим бороться я не знаю, но власть выбрали как раз пенсионеры, которые от неё и страдают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:58

  AlifeSoft написав:
  phantom_systems написав:Вовсе не всякая продажная сволочь, которую сами же выбрали во власть.


А выбирал кто? Пенсы за гречку, причем с самого начала независимости. Молодежь голосует по минимуму, всегда 70% - это выбор пенсов. Так что вполне ясно кто виноват в текущей ж***.

Пенсы голосовали по инерции если не за коммунистов, так за оппов или кого-то вроде них. КПУ в 2015 забанили и вообще она сейчас не при делах. Так кто же дал 44% голосов БПП и НФ? Как бы не оказалось, что именно те, кто сейчас сваливает из страны или тихо отдаёт ползарплаты за коммуналку. Пенсам сваливать некуда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:51

Сплошные пенсы))) и только за гречку поддержали Овоща:

Гей-Форум Украины считает, что новая программа Партии регионов призвана создать лучшую жизнь для всех граждан, включая геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.
https://ru.tsn.ua/ukrayina/gei-podderzh ... vicha.html

Народный депутат Украины, президент Украинского еврейского комитета Александр Фельдман заявил о поддержке действий Президента Украины Виктора Януковича известными американскими политиками и еврейскими лидерами. Такое заявление он сделал по результатам своего визита в США.
https://www.segodnya.ua/politics/evrei- ... vicha.html

Фронтмен группы "Скрябин" Кузьма признался, почему в 2004 году поддерживал Виктора Януковича, участвуя в агитационных концертах.
https://tv.ua/news/stars/45558-kuzma-ra ... vicha.html

Бывший американский советник Виктора Януковича и Партии регионов, а также экс-председатель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт платил европейским политикам, чтобы те придерживались проукраинских позиций, тоесть поддерживали тогдашнее правительство Виктора Януковича.
https://focus.ua/country/392145/

Второй президент Украины заявил, что ему стыдно за действия лидеров Помаранчевой революции, и теперь он агитирует за Януковича.
https://ru.tsn.ua/ukrayina/kuchma-vyshe ... vicha.html

И т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:37

Re: Українці витрачають на продукти найменше у Європі

Жизнь конечно у многих стала не простой... Но злобоизлияние про пенсионеров от некоторых тут, в голову не укладывается. Думал Фарион - предел... Просто безвозвратное повреждение сознания революцией таки постигло некоторых...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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