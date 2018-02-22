RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Безвіз в Україні: Клімкін
пояснив причину втечі з...

Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:14

  Cler написав:бегут люди из украинского "рая"...

Ещё точнее из украинского концлагеря.В стране классический геноцид.Пора назвать всё своими именами.
Scotch
 
Повідомлень: 428
З нами з: 01.08.10
Подякував: 37 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:35

  Scotch написав:
  Cler написав:бегут люди из украинского "рая"...

Ещё точнее из украинского концлагеря.В стране классический геноцид.Пора назвать всё своими именами.

Если я бы такое написал, то мой пост сразу удалили, а вашу оставили.
Вывод. Меня тут очень любят.
p_a_l
 
Повідомлень: 904
З нами з: 15.02.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:36

Re: Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з...

А то что там лучше я и несколько лет назад об этом писал, но писанину удаляют. Как и эту удалят.
p_a_l
 
Повідомлень: 904
З нами з: 15.02.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:43

  Scotch написав:
  Cler написав:бегут люди из украинского "рая"...

Ещё точнее из украинского концлагеря.В стране классический геноцид.Пора назвать всё своими именами.

Поддерживаю! Надо называть своими именами все.Напротив некоторых отписывающихся нужно писать"неадекватный всепропалист-зрадофил". Геноцид- страшный. Люди в пробках, сидят в машинах трясутся, по Египтам, Европам,Буковелям хоть на неделю-две от него прячуться. По выходным в развлекательных центрах, кинотеатрах толпами собираются- судачат о геноциде)И все пухлые с голоду, сплошь и рядом.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 08:50

  SMOKE написав:Поддерживаю! Надо называть своими именами все.Напротив некоторых отписывающихся нужно писать"неадекватный всепропалист-зрадофил". Геноцид- страшный. Люди в пробках, сидят в машинах трясутся, по Египтам, Европам,Буковелям хоть на неделю-две от него прячуться. По выходным в развлекательных центрах, кинотеатрах толпами собираются- судачат о геноциде)И все пухлые с голоду, сплошь и рядом.


Это все картинка с Киева, причем даже не со всех районов, а только с центральных - Печерского, Шевченковского,наверное, Одессы, Львова, Харькова и др. областных центров.
Те, кто прозябают, сидят тихо и вовсе не видны. Нищие не в счет - это профессионалы.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 16.08.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:09

  phantom_systems написав:
  BIGor написав:
  Reddick написав:Я детей уже обучил, отправил, и пристроил. Продам дом и квартиру- тоже уеду. С каждым годом всё труднее живётся и работается. Такую страну развалили, допрыгались.

Поток взяток иссяк? Чаще всего жалуются люстрированные судьи/прокуроры, которые при Яныке гребли лопатами бабло.

Они и сейчас не бедствуют.

Зображення


У порівнянні з їх хабарями, такі зп копійки.
Хороші зп потрібно давати, щоб був шанс нових суддей виростити не хабарниками.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 21.02.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:12

  Scotch написав:
  Cler написав:бегут люди из украинского "рая"...

Ещё точнее из украинского концлагеря.В стране классический геноцид.Пора назвать всё своими именами.

Для того, щоб називати все власними іменами - потрібно спочатку знати, що таке "геноцид".

І тоді бажання писати дурниці відпаде.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 21.02.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:15

  lapay написав:Із Раші не біжать, бо вони англійську не знають, а слов'янські мови зрозуміти не можуть - Орда, що з них взяти. :)

Із Раші біжать не меншими темпами ніж в нас. Тільки там приплив мігрантів з Азії (де життя ще гірше) трішки статистику по зменшеню населення вирівнює. Але я би не хотів би, жити з такими новивми сусідами поряд.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 21.02.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:22

  slavek написав:
  SMOKE написав:Поддерживаю! Надо называть своими именами все.Напротив некоторых отписывающихся нужно писать"неадекватный всепропалист-зрадофил". Геноцид- страшный. Люди в пробках, сидят в машинах трясутся, по Египтам, Европам,Буковелям хоть на неделю-две от него прячуться. По выходным в развлекательных центрах, кинотеатрах толпами собираются- судачат о геноциде)И все пухлые с голоду, сплошь и рядом.

Это все картинка с Киева, причем даже не со всех районов, а только с центральных - Печерского, Шевченковского,наверное, Одессы, Львова, Харькова и др. областных центров.
Те, кто прозябают, сидят тихо и вовсе не видны. Нищие не в счет - это профессионалы.

в Киеве тоже не всё так хорошо как многие думают - если раньше встретить пенсионеров копающихся в мусорных баках можно было не часто, то теперь практически каждый день...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 15.07.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:32

  mju написав:
  lapay написав:Із Раші не біжать, бо вони англійську не знають, а слов'янські мови зрозуміти не можуть - Орда, що з них взяти. :)

Із Раші біжать не меншими темпами ніж в нас. Тільки там приплив мігрантів з Азії (де життя ще гірше) трішки статистику по зменшеню населення вирівнює. Але я би не хотів би, жити з такими новивми сусідами поряд.

Та да, бегут и из Рашки.
Разница между нами и Империей Севера в том, что к нам не бежит никто, даже азиаты. Если мигранты заезжают к нам, то только транзитом, да и то стараются не задерживаться.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6530
З нами з: 30.11.11
Подякував: 607 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 21 лют, 2018 14:43
34 1243
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2018 17:02
director-com-ua
В Україні затвердили тарифи на 4G
R2 » Чет 22 лют, 2018 12:52
6 227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 19:20
max_us_ua
В Україні з'явиться фінансовий омбудсмен
R2 » П'ят 23 лют, 2018 19:10
1 43
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 19:10
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4649)
25.02.2018 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.