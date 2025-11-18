RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Україні почали вилучати
монети номіналом 10 копійок

В Україні почали вилучати монети номіналом 10 копійок
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:31

В Україні почали вилучати монети номіналом 10 копійок

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні в Україні розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Упродовж жовтня і листопада банки вилучили з обігу понад 1,2 млн таких монет.

Дивися повний текст
В Україні почали вилучати монети номіналом 10 копійок
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:31

I у чому рiзниця мiж шагом та копiйкою? Це проблема №1 яку треба негайно вирiшити? Чи так зручнiше розпилити видiленнi грошi.
