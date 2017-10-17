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Снятие денег с Турецкой карты

Снятие денег с Турецкой карты
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:00

Снятие денег с Турецкой карты

Доброго времени суток. По возврату из Турции (спустя 1-2 месяца) пытался снять деньги с карты, всё было тщетно. Вопросы.
1) Как проверить баланс турецкой карты с помощью наших банкоматов?
2) Где можно наконец снять деньги?

Всем заранее благодарен!
needcashierer
 
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