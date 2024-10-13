Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 12:38

  Смок написав:Добрий день товариство. Підкажіть будь-ласка хто в темі. Користуюсь кред лімітом Привата. На 25-те маю погасити суму, яку використав у квітні. В травні закинув на Універсалку власні кошти в сумі еквівалентній заборгованості по кред ліміту, які використав на покупуку ОВДП. Гроші, само собою з Універсалки списалися. Зараз у П24 пише, що в травні мені нічого гасити не треба.
Питання: ця заборгованість мені перенеслася на 25 червня, чи це просто якийсь збій в додатку і якщо я не поверну гроші до 25-го травня банк мене вжарить ?
Користуючись нагодою ще таке питання, гасити заборгованість по КЛ треба до 25-го, чи можна також без наслідків погасити і 25-го ?

Наданий кредитний ліміт може вокористовувватися частинами, тобто, наприклад, частина у квітні, а частина у травні. У застосунку П24 показує найближчу заборговааність. За умов її погашення у наступному місяці з"явиться нова заборгованість.
Погашення заборгованості до 25 числа ВКЛЮЧНО.
VASH
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 12:48

  Ой+ написав:Ще варіант, поки є на 24.06 (дата супер), гасити якнайшвидше і заново заходити, бо в понеділок уже навряд чи будуть в продажу.

Оце реклама. Уже всі розхапали.
klug
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 13:34

Друзі підкажіть. Вперше тестую вивід коштів з ICU. Кошти не заблоковані. В вікні вивід коштів не випадають опції валюта і банківський рахунок. В чому справа. Дякую
angra
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 13:44

У прдруги таке було. Зверталась до підтримки - технічний збій, після звернення наступного дня виправили
vollena71
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 10:24

Замовлення цих паперів від 20.05 так і не виконали без всяких додаткових пояснень.
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 11:44

Де можна купити ОВДП за кредитний ліміт, крім Привата?
marina_petrichuk2020
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 12:11

Все там виконали.
А ви, можливо, не змогли підписати електронним підписом, чи вилогінило вас в момент підпису, чи таймер вийшов (обмежений період часу, протягом якого потрібно підписати).
Якщо ж впевнені, що все підписано - беріть документи по цій купівлі (а ви ж скачали заздалегідь і договір, і заяву, і розпорядження на купівлю перед підписом?), і скаржтесь в депозитарний відділ.
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 13:00

В Дії.
Та воно не то щоби дуже принципово, купляв з 2 акаунтів, один ок, а другий ні. Буду вже в червні таритись - свої вигоди.
Ой+
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 14:07

Підкажіть у монобанку доступний достроковий продаж ОВДП ?
