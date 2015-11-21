Не получается найти работу

Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:31

antaantina написав: Вот хочу узнать, может тут у кого нибудь для меня будет какая работа? Что кому нужно поделать? Для кого я могу поработать? Хотела бы иметь нормальную работу и зарабатывать нормально денег. Будут какие предложения? Вот хочу узнать, может тут у кого нибудь для меня будет какая работа? Что кому нужно поделать? Для кого я могу поработать? Хотела бы иметь нормальную работу и зарабатывать нормально денег. Будут какие предложения?

Я считаю, что если нету достойной работы в Украине, то нету смысла здесь задерживаться - езжайте за границу и там Вам примут с открытыми объятиями. Можете в ту же Польшу ехать - там работы сейчас полным-полно. Об этом весь интернет шуршитДело в том, что поляки массово едут также на заработки в Германию и в Польше таким образом остается много вакантных мест. Ну, а зарплату работодатель платит почти такую же как и гражданину Польши - ведь у него работа стоит.У меня знакомая поехала в мае на сбор клубники. Ещё до сих пор она там, но скоро будет возвращаться. Так говорила, что условия шикарные: жилье дали, обед бесплатный, довозят на работу, платят раз в неделю и зарплата зависит от собранного количества клубники в лубянку. Говорит, что в том году у неё были условия намного хуже так как за жилье нужно было платить. О всех нюансах сезонной работе можете почитать здесьтак как это не на стройке работать и не на заводе каком-то.