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Не получается найти работу

Не получается найти работу
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:58

Не получается найти работу

Вы знаете, так много всего умею, казалось бы. Помогаю людям решать разные задачи с компьютерами, разбираюсь во многих программах, умею много чего делать за компьютером и в интернете. А вот найти доходную и прибыльную работу, почему то у меня не получается. Прям даже не представляю, как себя предлагать, где находить этих работадателей или заказчиков, с которыми можно работать. Чему еще нужно научиться. И когда я уже вообще смогу нормально зарабатывать и нормально жить. Такое впечатление, что мир проходит мимо меня. А я вообще не живу. И что интересно, любые попытки зарабатывать денег увы...Как будто издеваются. И специально держат меня в этой нищете.
Вот хочу узнать, может тут у кого нибудь для меня будет какая работа? Что кому нужно поделать? Для кого я могу поработать? Хотела бы иметь нормальную работу и зарабатывать нормально денег. Будут какие предложения?
antaantina
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 15:08

  antaantina написав:Вы знаете, так много всего умею, казалось бы. Помогаю людям решать разные задачи с компьютерами, разбираюсь во многих программах, умею много чего делать за компьютером и в интернете. А вот найти доходную и прибыльную работу, почему то у меня не получается. Прям даже не представляю, как себя предлагать, где находить этих работадателей или заказчиков, с которыми можно работать. Чему еще нужно научиться. И когда я уже вообще смогу нормально зарабатывать и нормально жить. Такое впечатление, что мир проходит мимо меня. А я вообще не живу. И что интересно, любые попытки зарабатывать денег увы...Как будто издеваются. И специально держат меня в этой нищете.
Вот хочу узнать, может тут у кого нибудь для меня будет какая работа? Что кому нужно поделать? Для кого я могу поработать? Хотела бы иметь нормальную работу и зарабатывать нормально денег. Будут какие предложения?

Логично было бы кинуть ссылку на резюме на каком-нибудь сайте для начала
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:58

Re: Не получается найти работу

Ещё вариант - это ехать на заработки заграницу. Ведь без работы в Украине долго не посидишь - деньги то нужны будут однозначно. А там уже найдётся для Вас работа.
IgorF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:31

  antaantina написав:Вот хочу узнать, может тут у кого нибудь для меня будет какая работа? Что кому нужно поделать? Для кого я могу поработать? Хотела бы иметь нормальную работу и зарабатывать нормально денег. Будут какие предложения?


Я считаю, что если нету достойной работы в Украине, то нету смысла здесь задерживаться - езжайте за границу и там Вам примут с открытыми объятиями. Можете в ту же Польшу ехать - там работы сейчас полным-полно. Об этом весь интернет шуршит http://dengi.ua/career/304420-Kak-v-Pol-she-cenjat-rabotu-ukraincev Дело в том, что поляки массово едут также на заработки в Германию и в Польше таким образом остается много вакантных мест. Ну, а зарплату работодатель платит почти такую же как и гражданину Польши - ведь у него работа стоит.

У меня знакомая поехала в мае на сбор клубники. Ещё до сих пор она там, но скоро будет возвращаться. Так говорила, что условия шикарные: жилье дали, обед бесплатный, довозят на работу, платят раз в неделю и зарплата зависит от собранного количества клубники в лубянку. Говорит, что в том году у неё были условия намного хуже так как за жилье нужно было платить. О всех нюансах сезонной работе можете почитать здесь https://www.eurabota.ua/o-rabote-za-granicej/sezonnaya-rabota-v-polshe-dlya-ukraincev так как это не на стройке работать и не на заводе каком-то.
koljanovskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:47

  koljanovskiy написав:У меня знакомая поехала в мае на сбор клубники. Ещё до сих пор она там, но скоро будет возвращаться. Так говорила, что условия шикарные: жилье дали, обед бесплатный, довозят на работу, платят раз в неделю и зарплата зависит от собранного количества клубники в лубянку. Говорит, что в том году у неё были условия намного хуже так как за жилье нужно было платить. О всех нюансах сезонной работе можете почитать здесь https://www.eurabota.ua/o-rabote-za-granicej/sezonnaya-rabota-v-polshe-dlya-ukraincev так как это не на стройке работать и не на заводе каком-то.

Человек пишет, что работает с компьютерами, программами, а вы на клубнику предлагаете. )))))
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:36

  Gastarbaiter написав:Человек пишет, что работает с компьютерами, программами, а вы на клубнику предлагаете. )))))


Ну если в человека не ложилось зарабатывать нормально в Украине, то зачем зря время терять? Гоу заграницу - там хоть бабки платят. Заодно и от компа отдохнёт и может накопит денег для открытия своего офиса по ремонту компов или ещё чего-то...
koljanovskiy
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