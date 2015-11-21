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Не получается найти работу

Не получается найти работу
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:49

Первое, надо повсем сайтам кинуть резюме. Второе поспрашивать реально у своих знакомых. Но при этом оценить свои возможности, и не бояться менять работу, если не нравиться.
nadaPups
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:48

  nadaPups написав:Первое, надо повсем сайтам кинуть резюме. Второе поспрашивать реально у своих знакомых. Но при этом оценить свои возможности, и не бояться менять работу, если не нравиться.

Я раньше никогда не думал, что сайты по поиску работы дадут положительный результат. Но через время понял, что это все же работает. Мне пару раз позвонили и пригласили на собеседование и так я поменял работу даже сам того не ожидая. Так что совет рабочий
NautiLus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:27

Хороший специалист никогда не останется без работы. Да и поиск работы сейчас намного легче и быстрее, чем раньше. Главное составить резюме, которое бы показало ваши сильные стороны и привлекло работодателя. Затем выложить его на сайты по поиску работы. Я, например, нашёл свою нынешнюю работу на этом сайте http://grc.kiev.ua. По сути поиска как такового даже и нет. Просто выставляешь резюме, а работодатели сами тебе звонят. Потом ходишь по собеседованиям и выбираешь понравившийся вариант.
Gray Cardinal
 
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