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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:49
Первое, надо повсем сайтам кинуть резюме. Второе поспрашивать реально у своих знакомых. Но при этом оценить свои возможности, и не бояться менять работу, если не нравиться.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:48
Я раньше никогда не думал, что сайты по поиску работы дадут положительный результат. Но через время понял, что это все же работает. Мне пару раз позвонили и пригласили на собеседование и так я поменял работу даже сам того не ожидая. Так что совет рабочий
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:27
Хороший специалист никогда не останется без работы. Да и поиск работы сейчас намного легче и быстрее, чем раньше. Главное составить резюме, которое бы показало ваши сильные стороны и привлекло работодателя. Затем выложить его на сайты по поиску работы. Я, например, нашёл свою нынешнюю работу на этом сайте
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:31
Re: Не получается найти работу
На чем вы специализируетесь? Согласен со всеми комментариями, составьте резюме и подавайтесь на все подходящие вакансии.
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