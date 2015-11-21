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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:49
Первое, надо повсем сайтам кинуть резюме. Второе поспрашивать реально у своих знакомых. Но при этом оценить свои возможности, и не бояться менять работу, если не нравиться.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:48
Я раньше никогда не думал, что сайты по поиску работы дадут положительный результат. Но через время понял, что это все же работает. Мне пару раз позвонили и пригласили на собеседование и так я поменял работу даже сам того не ожидая. Так что совет рабочий
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:27
Хороший специалист никогда не останется без работы. Да и поиск работы сейчас намного легче и быстрее, чем раньше. Главное составить резюме, которое бы показало ваши сильные стороны и привлекло работодателя. Затем выложить его на сайты по поиску работы. Я, например, нашёл свою нынешнюю работу на этом сайте
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:31
Re: Не получается найти работу
На чем вы специализируетесь? Согласен со всеми комментариями, составьте резюме и подавайтесь на все подходящие вакансии.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:40
У меня лично подруга нашла работу в Познани, точнее ей помогло агентство по трудоустройстве в Польше. Оформила все документы без проблем, с условиями по месту работы все тоже было отлично. После 2 лет вернулась в Украину и открыла свой бизнес. Вот агентство
Додано: Чет 23 кві, 2020 03:46
Ваша подруга работала карщиком или сварщиком? Какой бизнес открыла? Сварка на дому?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:27
Кто ищет тот найдёт
Gastarbaiter
Я нашёл работу в Познани в Убер через этих:
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:12
Прекрасно. Именно на финансовом форуме наибольшая концентрация водителей убера и шлифовальщиков.
Кстати, насчет работы в Польше. Столкнулся с проблемой. После 3 лет работы на одном месте период уведомления об увольнении составляет 3 месяца. По некоторым вакансиям был отказ из-за того, что сотрудники нужны уже прям сейчас и 3 месяца ждать работодатель не готов. Короче, со сменой работы в Польше больше 2 лет лучше не тянуть.
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