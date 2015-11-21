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Не получается найти работу

Не получается найти работу
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:07

antaantina
У меня была ситуация похожа на вашу. Искал работу, рассылал резюме на нормальные должности, но меня просто не приглашали даже на собеседования. Если и звонили, то в 90% случаев за копейки или какие-то мошенники. Я уже не знал, что мне делать.
Проблема оказалась просто банальной. Как я теперь уже знаю, что для начала главное резюме, которое будет меня продавать как специалиста. Нужно написать свои достижения, навыки, Хард и софт скилы и много всяких нюансов. Скаже честну, когда сделали мне нормальное резюме, тогда и начали приглашать на хорошие работы с достойным окладом.
Начните с резюме. В интернете куча информации как составить резюме, а если самостоятельно не выходит, тогда можете заказать резюме. Ну вообще, много компаний в поисковике есть, это первая ссылка, что я увидел.
Удачи в трудоустройстве!
kurnik641
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 06:56

vet

Я особисто шукаю роботу за кордоном через сайт - https://layboard.com/ua
Все швидко і зручно
vetalvip
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