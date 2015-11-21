Не получается найти работу

Додано: Пон 10 тра, 2021 17:07

antaantina

У меня была ситуация похожа на вашу. Искал работу, рассылал резюме на нормальные должности, но меня просто не приглашали даже на собеседования. Если и звонили, то в 90% случаев за копейки или какие-то мошенники. Я уже не знал, что мне делать.

Проблема оказалась просто банальной. Как я теперь уже знаю, что для начала главное резюме, которое будет меня продавать как специалиста. Нужно написать свои достижения, навыки, Хард и софт скилы и много всяких нюансов. Скаже честну, когда сделали мне нормальное резюме, тогда и начали приглашать на хорошие работы с достойным окладом.

Начните с резюме. В интернете куча информации как составить резюме, а если самостоятельно не выходит, тогда можете заказать резюме. Ну вообще, много компаний в поисковике есть, это первая ссылка, что я увидел.

Удачи в трудоустройстве!