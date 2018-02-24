Створити відомство від Кабміну вимагала Верховна Рада.
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще одне міністерство.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:42
В Україні з'явиться ще одне міністерство
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще одне міністерство.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:47
Не всех ещё сыночков, дочек, кумов, братов, сватов, водителей, охранников, массажистов, уборщиц, любовниц, сослуживцев, одноклассников пристроили по министерствам
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:52
Re: В Україні з'явиться ще одне міністерство
Всё нормально, не последнее. Где два хохла,там три гетмана.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:30
Интересный подход. При сокращении гос. аппарата он по факту еще больше увеличивается, а вот если новое министерство создать - может тогда гос. аппарат уменьшится Ну нет логики, но попробовать надо.
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:58
А можно будет ещё огласить список всех ветеранов, чтоб можно было их потом поблагодарить благодарным потомкам?
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:34
Re: В Україні з'явиться ще одне міністерство
Больше министерств - хороших и разных!
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