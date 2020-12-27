P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:04
Вывод еще работает, только этот полуавтоматический режим напрягает как-то, нервничать приходится)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Пон 28 гру, 2020 10:00
Насколько я понял, система действует так: инвестор дает деньги, заемщик на них что-то покупает, и это что-то сразу отдается в залог инвестору, пока заемщик не рассчитается.
А как же при этом возможен досрочный возврат средств? Вот эта упомянутая компания возвращает деньги, если инвестор скажет: "Надоело"? И потом заемщик отдает уже компании, а не инвестору?
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