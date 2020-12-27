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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:04

Вывод еще работает, только этот полуавтоматический режим напрягает как-то, нервничать приходится)
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:00

  greenozon написав:Нова ризикова інвестиція - Royal Group

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/bonus/investic ... 6-godovyh/

сторінка на мінфіні для історії (як показує практика із часом реклама пропадає)

http://prntscr.com/skxf7s
http://prntscr.com/skxfkf

Насколько я понял, система действует так: инвестор дает деньги, заемщик на них что-то покупает, и это что-то сразу отдается в залог инвестору, пока заемщик не рассчитается.
А как же при этом возможен досрочный возврат средств? Вот эта упомянутая компания возвращает деньги, если инвестор скажет: "Надоело"? И потом заемщик отдает уже компании, а не инвестору?
candidat
 
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  #<1 ... 90919293
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