Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: Суб 03 бер, 2018 03:02

Jorj написав: Живу в кооперативе. На общем собрании жильцов встал вопрос о том, что бы отрезаться от неэффективного ЦО и сделать свое автономное отопление на 5-этажный дом с 4 подъездами в подвале. Примерно 40 % жильцов -- пенсионеры, которые получают субсидии, сказали "нас все устраивает и так, ничего не надо нам менять. Платить за проект и установку нового котла мы не будем". Живу в кооперативе. На общем собрании жильцов встал вопрос о том, что бы отрезаться от неэффективного ЦО и сделать свое автономное отопление на 5-этажный дом с 4 подъездами в подвале. Примерно 40 % жильцов -- пенсионеры, которые получают субсидии, сказали "нас все устраивает и так, ничего не надо нам менять. Платить за проект и установку нового котла мы не будем".



А что мешает отрезать ЦО, подвести дополнительную мощность 2200 грн за 1 КВт, проводит электросеть, и установить хотя бы электрокотлы. Это может быть дешевле даже чем установка общего котла и каждый сам будет регулировать температуру. А что мешает отрезать ЦО, подвести дополнительную мощность 2200 грн за 1 КВт, проводит электросеть, и установить хотя бы электрокотлы. Это может быть дешевле даже чем установка общего котла и каждый сам будет регулировать температуру.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda