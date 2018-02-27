Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: Суб 03 бер, 2018 03:44

AlifeSoft написав: В общем не платите, если таких будет около 40%, то дом отключают от ЦО. Приходите к мэру, он "под давлением общественности" бесплатно подводит недостающую электромощность и ставите недорогие электрокотлы. Рецепт работает. В общем не платите, если таких будет около 40%, то дом отключают от ЦО. Приходите к мэру, он "под давлением общественности" бесплатно подводит недостающую электромощность и ставите недорогие электрокотлы. Рецепт работает.

Наверное вы правы, хотя на счет того, что разрешат отрезаться от ЦО сомнительно. Кто же откажется от 100 евро каждый месяц ни за что , как это у нас? Ведь система вымогательства работает. Мне приходится обогревать при этом квартиру электроконвекторами. Ледяные батареи часто наоборот тянут тепло из квартиры. Получается дешевле, чем платить за ЦО, даже если бы оно нормально грело. Но ведь совсем не греет. Несколько лет плачу за не работающее ЦО + за электрообогрев. Так раньше хоть тарифы были вменяемые и это было возможно. Разбираться с теплотрассами, с кучей соседей - которые не пойми что устроили возможно у себя - типа " вынесли батареи на балконы"?Смех смехом, но ведь не доказать это. Кстати знаю подобный случай в нашем доме - одна соседка - лоджию застеклила и присоединила к комнате. Развалила стену - перегородку между лоджией и комнатой, на которой была батарея и окно и дверь на лоджию, все это убрала вон, и батарею перенесла на лоджию, под окно уже на лоджии, которая стала частью комнаты. Но на сколько пол на лоджии держит тепло ? В жизни куча дел, каждый день разные заботы. Нет возможности разбираться с разводкой труб и теплоносителя по дому ? Потом судится годами ? С сомнительной надеждой на успех.... А видов ком. услуг много. Кто станет посвящать этому свою жизнь на много лет ? У кого есть такая возможность ? Ваш вариант оптимальный.