|
|
|
Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 лип, 2025 07:29
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Пропонується уточнити перелік органів, де військовозобов’язані підлягатимуть бронюванню, та встановити граничну кількість таких працівників у низці держустанов.
Дивися повний текст Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у держорганах: деталі ініціативи
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100409
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 07:29
Кто б ожидал что депутаты опять напишут что то такое, ПС все. Когда в полиции та так не полное бронирование, а создали Лють, стрилецкий, ппоп и тд, и там добрая часть полиции служит, когда сейчас и патрулее и на блокпостах та веде куча девушек, давайте уберем те подразделения что хорошо показали себе на войне, забудем за деньги, людей и другие ресурс что туда пошли, а просто убирем бронирование и тех кто по сути уже в люти и тд просто перенаправлят дальше, ведь так ефективно расформирование бригад что сработались, а кстати киберполиции тоже бронирование не надо, ведь все те атаки на нашу систему уйдут сами собой. А ще ГУИС тоже 50 % с охран внутней и внешней, но они даже не узнали что сейчас в тюрьмах охрана есть только где-то на 60%, людей там не хватает, работники, хоть есть бронь, в основном все кто работали до 2022 года. И вместо графика сутки (а по факту 28 часов) работаеш/3 дома, люди ходят сутки (28 часов)/остаток сутки дома, и иногда 3 дня дома, или сутки (28)/ 2 сутки, и дополнительно, тоесть убрать еще людей и там надо жить. Люди что ето придумали живут в паральной реальності. Кстати где их дети????
-
nebezkoana
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.07.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 07:30
И да чинов в кабинетах каких и так много ето опять не трогает, как и дітей етих депутатов
-
nebezkoana
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.07.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 07:35
ПС гениальная идея убрать ГУИС на 50 % с охран внутней и внешней, но они даже не узнали что сейчас в тюрьмах охрана есть только где-то на 60%, людей там не хватает, работники, хоть есть бронь, в основном все кто работали до 2022 года. И вместо графика сутки (а по факту 28 часов) работаеш/3 дома, люди ходят сутки (28 часов)/остаток сутки дома, и иногда 3 дня дома, или сутки (28)/ 2 сутки, и дополнительно, и еще в меньшем количестве чем необходимо, тоесть убрать еще людей и там надо жить. В тюрьме уже опять заправляют братки, поскольку тех кто внутри обеспечивал охрану не хватает. Люди что ето придумали живут в паральной реальности. Кстати где их дети????
-
nebezkoana
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.07.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|