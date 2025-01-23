Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у...

Додано: Сер 02 лип, 2025 07:29

Кто б ожидал что депутаты опять напишут что то такое, ПС все. Когда в полиции та так не полное бронирование, а создали Лють, стрилецкий, ппоп и тд, и там добрая часть полиции служит, когда сейчас и патрулее и на блокпостах та веде куча девушек, давайте уберем те подразделения что хорошо показали себе на войне, забудем за деньги, людей и другие ресурс что туда пошли, а просто убирем бронирование и тех кто по сути уже в люти и тд просто перенаправлят дальше, ведь так ефективно расформирование бригад что сработались, а кстати киберполиции тоже бронирование не надо, ведь все те атаки на нашу систему уйдут сами собой. А ще ГУИС тоже 50 % с охран внутней и внешней, но они даже не узнали что сейчас в тюрьмах охрана есть только где-то на 60%, людей там не хватает, работники, хоть есть бронь, в основном все кто работали до 2022 года. И вместо графика сутки (а по факту 28 часов) работаеш/3 дома, люди ходят сутки (28 часов)/остаток сутки дома, и иногда 3 дня дома, или сутки (28)/ 2 сутки, и дополнительно, тоесть убрать еще людей и там надо жить. Люди что ето придумали живут в паральной реальності. Кстати где их дети????