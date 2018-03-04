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Гройсман розповів українцям,
як скоротити комунальні...

Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 13:12

  slavek написав:Какой суд? Вы там или в другом административном органе Украины сами когда-нибудь были и судились или хотя бы пробовали что-либо доказать?
Это как игра в наперстки с предсказуемым результатом.
А выход есть 3-й - или послать этот ЖЕК и не платить пока сам в суд не подаст, или в более серьезных вопросах покинуть страну, чем многие и пользуются


Вы так безапелляционно утверждаете без всяких доказательств, что скоро мы дойдем до утверждения того, что виноваты во всем жиды и если их количество поуменьшить, то Украина заживет. Да в этом утверждении тоже нет ни смысла, ни доказательств, но с ним сразу же согласятся более 80% жителей Украины.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:06

  AlifeSoft написав:
  slavek написав:Какой суд? Вы там или в другом административном органе Украины сами когда-нибудь были и судились или хотя бы пробовали что-либо доказать?
Это как игра в наперстки с предсказуемым результатом.
А выход есть 3-й - или послать этот ЖЕК и не платить пока сам в суд не подаст, или в более серьезных вопросах покинуть страну, чем многие и пользуются


Вы так безапелляционно утверждаете без всяких доказательств, что скоро мы дойдем до утверждения того, что виноваты во всем жиды и если их количество поуменьшить, то Украина заживет. Да в этом утверждении тоже нет ни смысла, ни доказательств, но с ним сразу же согласятся более 80% жителей Украины.

Украинцам все это известно из жизни. Какие доказательства ? Что бы их собрать - нужна юридическая правомочность, если я или Славек соберет - доказательства будут не действительны. Кроме того есть огромные организации из очень высокооплачиваемых работников , которые должны выполнять эту работу. Почему мы должны это делать сами ? Обратитесь в МВФ - и они дадут вам доказательства что суды наши обслуживают криминалитет - ну то есть суды у нас не рабочие для населения - МВФ вам предъявит - улики ,на базе которых требует в Украине какой-то особый отдельный - НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ СУДЫ У НАС - антикоррупционный суд. Это и есть доказательство. А вы сами откуда будете ? Обычно эмигранты тут хвалят Украину, некоторым за это даже платят. Часто платят за то, что бы убалтывали нас как хорошо и правильно у нас все устроено. Умалчивая что это правильное устройство для разграбления Украины. Но вы и об этом не в курсе ? А вы в курсе что Украина на последнем месте в мире - после Никарагуа и Гондураса по всем показателям - а лет 30 назад была может не 1 , но и не вторая ? Куда все делось ?

Евреи есть разные, есть хорошие , талантливые и даже гениальные. Взять Эйнштейна к примеру или Чарли Чаплина. К сожалению в Украине - безнаказанность - из-за этого местные евреи слишком демонстративно и алчно злоупотребляют и вредят обществу. Это именно из-за никчемных судов. Евреем был Иисус Христос даже.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 06 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1

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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:40

  AlifeSoft написав:Вы так безапелляционно утверждаете без всяких доказательств, что скоро мы дойдем до утверждения того, что виноваты во всем жиды и если их количество поуменьшить, то Украина заживет. Да в этом утверждении тоже нет ни смысла, ни доказательств, но с ним сразу же согласятся более 80% жителей Украины.

Доказательствами является мой собственный опыт. В суде участвовал 1 раз в 2006г когда у меня во дворе тогда еще мэр Киева ОООмельченко отдал якобы ветеранам Афганистана землю посредине нашего двора нарушив все существующие нормы, а меня позвали чтобы доказать это. Результат - дом построен,правда, афганцев там раз два и обчелся, а вот прокуроров с дорогущими машинами немеряно.
По работе ранее имел дело(сейчас, слава богу, не сталкиваюсь) с ГлавАПУ Киева, администрациями Шевченковского и Печерского района, Укртелекомом, Киевгазом, Киевэнерго,Киевводоканалом,Киевметрополитен. Везде одно и то же - без взятки или,лучше, звонка сверху, ни один вопрос не решается.
Про евреев вспоминать необязательно - в глубоко антисемитской стране Украина они будут виноваты всегда.
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:46

Re: Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

  kalinavalera1 написав:Обратитесь в МВФ - и они дадут вам доказательства что суды наши обслуживают криминалитет - ну то есть суды у нас не рабочие для населения - МВФ вам предъявит - улики ,на базе которых требует в Украине какой-то особый отдельный - НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ СУДЫ У НАС - антикоррупционный суд. Это и есть доказательство.

Скажите честно - это вы сами все выдумываете, или так вычитываете где-то? Если сами - срочно, нет, СРОЧНО пишите книгу. Такой полет фантазии точно можно продать, хотя бы как черную комедию.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 78910
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