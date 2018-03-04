Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: Вів 06 бер, 2018 18:06

AlifeSoft написав: slavek написав: Какой суд? Вы там или в другом административном органе Украины сами когда-нибудь были и судились или хотя бы пробовали что-либо доказать?

Это как игра в наперстки с предсказуемым результатом.

А выход есть 3-й - или послать этот ЖЕК и не платить пока сам в суд не подаст, или в более серьезных вопросах покинуть страну, чем многие и пользуются Какой суд? Вы там или в другом административном органе Украины сами когда-нибудь были и судились или хотя бы пробовали что-либо доказать?А выход есть 3-й - или послать этот ЖЕК и не платить пока сам в суд не подаст, или в более серьезных вопросах покинуть страну, чем многие и пользуются



Вы так безапелляционно утверждаете без всяких доказательств, что скоро мы дойдем до утверждения того, что виноваты во всем жиды и если их количество поуменьшить, то Украина заживет. Да в этом утверждении тоже нет ни смысла, ни доказательств, но с ним сразу же согласятся более 80% жителей Украины. Вы так безапелляционно утверждаете без всяких доказательств, что скоро мы дойдем до утверждения того, что виноваты во всем жиды и если их количество поуменьшить, то Украина заживет. Да в этом утверждении тоже нет ни смысла, ни доказательств, но с ним сразу же согласятся более 80% жителей Украины.

Украинцам все это известно из жизни. Какие доказательства ? Что бы их собрать - нужна юридическая правомочность, если я или Славек соберет - доказательства будут не действительны. Кроме того есть огромные организации из очень высокооплачиваемых работников , которые должны выполнять эту работу. Почему мы должны это делать сами ? Обратитесь в МВФ - и они дадут вам доказательства что суды наши обслуживают криминалитет - ну то есть суды у нас не рабочие для населения - МВФ вам предъявит - улики ,на базе которых требует в Украине какой-то особый отдельный - НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ СУДЫ У НАС - антикоррупционный суд. Это и есть доказательство. А вы сами откуда будете ? Обычно эмигранты тут хвалят Украину, некоторым за это даже платят. Часто платят за то, что бы убалтывали нас как хорошо и правильно у нас все устроено. Умалчивая что это правильное устройство для разграбления Украины. Но вы и об этом не в курсе ? А вы в курсе что Украина на последнем месте в мире - после Никарагуа и Гондураса по всем показателям - а лет 30 назад была может не 1 , но и не вторая ? Куда все делось ?Евреи есть разные, есть хорошие , талантливые и даже гениальные. Взять Эйнштейна к примеру или Чарли Чаплина. К сожалению в Украине - безнаказанность - из-за этого местные евреи слишком демонстративно и алчно злоупотребляют и вредят обществу. Это именно из-за никчемных судов. Евреем был Иисус Христос даже.