Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

slavek написав: Какой суд? Вы там или в другом административном органе Украины сами когда-нибудь были и судились или хотя бы пробовали что-либо доказать?

Это как игра в наперстки с предсказуемым результатом.

А выход есть 3-й - или послать этот ЖЕК и не платить пока сам в суд не подаст, или в более серьезных вопросах покинуть страну, чем многие и пользуются



Вы так безапелляционно утверждаете без всяких доказательств, что скоро мы дойдем до утверждения того, что виноваты во всем жиды и если их количество поуменьшить, то Украина заживет. Да в этом утверждении тоже нет ни смысла, ни доказательств, но с ним сразу же согласятся более 80% жителей Украины.

