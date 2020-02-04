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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 41424344

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 39
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
4
7. менше 10 тис грн;
28%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
23%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:01

Бой продолжается!
Запасайтесь кококолой и попкорном!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:35

  VitaliyN написав:Бой продолжается!
Запасайтесь кококолой и попкорном!!!


будем ждать 17 грудня ? какого года ?
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:18

  V$Epropalo написав:
  VitaliyN написав:Бой продолжается!
Запасайтесь кококолой и попкорном!!!


будем ждать 17 грудня ? какого года ?

Уже было 17 дек, будем ждать решения....
Решения судов по срокам Тема конечно та, но я думаю не больше чем пол-года
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:00

Ухвала. 04.02.2020 р. м. Київ
Справа № 908/137/18.
Велика Палата Верховного Суду ухвалила:
- Заяву ОСОБА_2 про відвід судді Великої Палати Верховного Суду ОСОБА_15 від участі в розгляді справи № 908/137/18 задовольнити.
- Відвести суддю Великої Палати Верховного Суду Кібенко Олену Рувімівну від участі в розгляді справи № 908/137/18.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87485407#
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:08

Верховний Суд за позовом ОСОБА_4
до ПАТ "ПУМБ"
про визнання протиправними дій та недійсним рішення
ПОСТАНОВИВ:
- Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.
- Рішення господарського суду міста Києва від 04.09.2018р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018р. у справі №910/8705/18 скасувати.
- Прийняти нове рішення.
- Позов ОСОБА_4 задовольнити.
- Визнати протиправними дії ПАТ "ПУМБ", що полягають у несвоєчасному затвердженні вартості 1 простої іменної акції товариства та загальної вартості іменних цінних акцій, що підлягають обов'язковому викупу, ненаданні акціонеру можливості володіти інформацією про загальну вартість простих іменних акцій, які підлягають обов'язковому викупу.
- Визнати недійсним рішення наглядової ради ПАТ "ПУМБ", яке оформлене протоколом засідання № 293 від 05.05.2018р.
- Стягнути з АТ "ПУМБ"...(формальна сума)
https://forum.antiraid.com.ua/topic/112 ... ueeze-out/
Serhij
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