Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Суб 20 вер, 2025 22:54

fox767676
Нед 21 вер, 2025 11:43

Re: Психологія та саморозвиток

https://www.facebook.com/watch/?v=805561756566731
fox767676
Пон 22 вер, 2025 11:59

flyman
fox767676
Пон 22 вер, 2025 15:36

Зріст, зачіска.. окуляри б ще

  fox767676 написав:flyman

Спочатку здалось , що це і є Флайман за кафедрою в університеті, де він «небагато» попрацював свого часу.
Пон 22 вер, 2025 15:52

Здоровий глузд

У 1840-х роках просте відкриття угорського лікаря щодо миття рук кинуло виклик медичному світосприйняттю та коштувало йому кар'єри і життя 😵‍💫
Працюючи у Віденській лікарні в 1847 році, доктор Ігнац Земмельвейс був стурбований великою кількістю породіль, які помирали від хвороби, що називалася "післяпологовою лихоманкою"
Він помітив дивну закономірність, що рівень смертності був набагато вищим у клініці, де працювали лікарі та студенти-медики, порівняно з другою клінікою, якою керували лише акушерки. 🤔
Тоді, лікарі та студенти нерідко бралися приймати пологи безпосередньо після проведення розтинів 😱 і Земмельвейс вважав, що вони переносять на руках невидимі «трупні частинки» від мертвих до живих.
Щоби перевірити свою ідею, він запровадив нове правило: усі лікарі та студенти повинні були мити руки в розчині хлорного вапна перед оглядом пацієнтів ☝️
Результати були вражаючими 😳
Рівень смертності в його клініці знизився з понад 18% до лише 1%. Це був медичний прорив, який варто було відзначити якоюсь премією 🩺
Натомість медична спільнота образилася, що їхні власні "руки брудні" та замість рятувати життя, призводять до смерті і замість дякувати, взялися висміювати Земмельвейса та його "просту теорію" миття рук.
Зрештою його звільнили і з самої лікарні, більш того, його публічні битви з медичним істеблішментом мали ще гірші наслідки, адже в 1865 році його помістили до психіатричної лікарні, де він і помер лише через два тижні 😑
Зрештою, його проста теорія здорового глузду була прийнятий лише через роки після його смерті, а сьогодні його пам'ятають як героя, який врятував незліченну кількість життів
flyman
Вів 23 вер, 2025 08:59

Психологія

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Ви вже колись озвучували другий варіант-вдало одружитися
Так, я теж, наче пригадую цей варіант.

Тож, або красти, або вдало одружитися.
(Ну, Успіх, запропонував би пробувати себе в різних бізнесах, поки молодий і ентузіазму два вагона)
Але зараз хочу зупинитись саме на вищенаписаних двох варіантах - красти, або вдало одружитися.

І щось так сумно стало, якщо глибоко про це подумати...
Отакий стоїш біля печі, де палає вогонь і купа червоного жару... - і береш "чесність" - та кидаєш в пічку...
- береш "справжню любов/кохання" і теж - в пічку!
- а потім, взагалі, "все ДОБРО" кидаєш в пічку і зачиняєш дверцята...
Потім, відійшовши від печі, бачиш, що залишилась чорна купа "зла"... - а до тебе підходить чорт і міцно тисне тобі руку!

То називається здоровий цинізм.
Успіх
Вів 23 вер, 2025 15:09

Тип личности тест: точность и валидность

Как понять, что «тип личности тест» даёт надёжные результаты?
bodfinn666
Вів 23 вер, 2025 15:29

  bodfinn666 написав:Как понять, что «тип личности тест» даёт надёжные результаты?

Більшість тестів мають контрольні питання на чесність. Якщо наберете багато нечесних - не валідні результати
Але ж ви самі собі відповідаєте, ніхто ж не дивиться через плече, який сенс самому собі давати socially desirable responding, замість чесних.
