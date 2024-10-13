|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 23 вер, 2025 14:19
VASH написав:
Прийшли проблеми звідки й не чекали – Дія.картки...
Приходиться констатувати, що купівля паперів через Дію дуже ускладнилася.
Вот прям покупка? На Моно Дия.Карту нельзя прикупить больше, чем 20к грн/месяц
Вроде, никто не ограничивал. А после покупки можно в ДУ написать, чтобы счёт для выплат поменяли на тот, который больше нравится. Как минимум, Сенс это делает бесплатно. Может даже на счёт еПидтримки можно, но не факт, что кто-то пробовал. Но это в любом случае покупки уже не касается.
moveton
Профіль
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:04
moveton написав:
Прийшли проблеми звідки й не чекали – Дія.картки...
Приходиться констатувати, що купівля паперів через Дію дуже ускладнилася.
Вот прям покупка? На Моно Дия.Карту нельзя прикупить больше, чем 20к грн/месяц
Вроде, никто не ограничивал. А после покупки можно в ДУ написать, чтобы счёт для выплат поменяли на тот, который больше нравится. Как минимум, Сенс это делает бесплатно. Может даже на счёт еПидтримки можно, но не факт, что кто-то пробовал. Но это в любом случае покупки уже не касается.
Нічого про 20К на моно не зрозумів? Очікую близько 100К виплат в жовтні на моно, що може бути проблемного?
ukr0014959
Профіль
