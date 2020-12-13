Squeeze-out

Додано: Пон 14 гру, 2020 12:41

St/2



То что полноценного рынка никогда не было не означает что его не должно быть или не будет. Не думаю что Вам нравится жить в постоянном бардаке и беспределе.

И вопрос не в том что было а в том что будет - тот беспредел который творят ставит крест на любом развитии - без защиты права собственности в т ч миноритариев говорить не о чём, это самый что ни на есть фундамент.

Надеюсь когда - то найдётся сверху человек который это осознает. Ну или ему объяснят наши западные партнёры. Мы же с гражданских позиций должны поднимать проблему и защищать свои права.