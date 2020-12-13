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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 39
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
4
7. менше 10 тис грн;
28%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
23%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 02:46

Український сквіз-аут розгромили вщент.

https://www.stockworld.com.ua/ru/column ... V9zKVJZSYg
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:14

  V$Epropalo написав:Український сквіз-аут розгромили вщент.

https://www.stockworld.com.ua/ru/column ... V9zKVJZSYg


Є підстави вважати, що таких принциповий підхід, хоча б касаційних судів, допоможе обмежити апетити мажоритарних власників.


И там же в статье выше указано что миноритарии уже оценочно недополучили за свои акции 1.2 млрд гривен

Отака х.я малата (
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:34

V$Epropalo
Так давайте в обратную сторону клубок раскрутим.
А по чем минор купил акцию, по балансовой стоимости? Нет, так пусть до платит продавцу. И так по цепочке дойдем до ваучеров.
А так очень хитрожопо, отшакалить акции на обвале в 2014, а мажер обязан выкупить по балансовой.
Так мажер может вывести активы на другое юр лицо, и оставить дырку от будлика минорам.

Почему за изнасилование статься мягче чем за умышленное убийство? Потому что дает шанс жертве. При равенстве наказания насильник будет убивать жертву.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:40

St/2

Я не хочу никуда крутить клубок ваш , мне не нужен их выкуп, мне нужны мои акции и чтобы разные пид...ы не посягались на их целостность . Так понятнее ?
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:14

V$Epropalo
С пе..сами в этой проблеме избыток.

В Конституции указана норма о неприкосновенности частной собственности. Но каждый день по 500 машин похищают с улиц, потому что другим людям не удобно.
Так вот эти слезы, что торговались на УБ тоже мешало уважаемым людям и их убрали.
Весь вопрос, не в справедливой цене, а в выполнении процедуры.
Ну а по справедливости, Фондового рынка в Украине не было, так как ни один эмитент не провел публичное размещение. Потому нужно отменить все сделки и вернуть акции тем кто их получил в обмен на ваучеры.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:41

St/2

То что полноценного рынка никогда не было не означает что его не должно быть или не будет. Не думаю что Вам нравится жить в постоянном бардаке и беспределе.
И вопрос не в том что было а в том что будет - тот беспредел который творят ставит крест на любом развитии - без защиты права собственности в т ч миноритариев говорить не о чём, это самый что ни на есть фундамент.
Надеюсь когда - то найдётся сверху человек который это осознает. Ну или ему объяснят наши западные партнёры. Мы же с гражданских позиций должны поднимать проблему и защищать свои права.
slgv
 
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