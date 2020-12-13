Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 гру, 2020 02:46
Український сквіз-аут розгромили вщент.
AA+
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:14
И там же в статье выше указано что миноритарии уже оценочно недополучили за свои акции 1.2 млрд гривен
Отака х.я малата (
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:34
V$Epropalo
Так давайте в обратную сторону клубок раскрутим.
А по чем минор купил акцию, по балансовой стоимости? Нет, так пусть до платит продавцу. И так по цепочке дойдем до ваучеров.
А так очень хитрожопо, отшакалить акции на обвале в 2014, а мажер обязан выкупить по балансовой.
Так мажер может вывести активы на другое юр лицо, и оставить дырку от будлика минорам.
Почему за изнасилование статься мягче чем за умышленное убийство? Потому что дает шанс жертве. При равенстве наказания насильник будет убивать жертву.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:40
St/2
Я не хочу никуда крутить клубок ваш , мне не нужен их выкуп, мне нужны мои акции и чтобы разные пид...ы не посягались на их целостность . Так понятнее ?
AA+
Додано: Пон 14 гру, 2020 12:14
V$Epropalo
С пе..сами в этой проблеме избыток.
В Конституции указана норма о неприкосновенности частной собственности. Но каждый день по 500 машин похищают с улиц, потому что другим людям не удобно.
Так вот эти слезы, что торговались на УБ тоже мешало уважаемым людям и их убрали.
Весь вопрос, не в справедливой цене, а в выполнении процедуры.
Ну а по справедливости, Фондового рынка в Украине не было, так как ни один эмитент не провел публичное размещение. Потому нужно отменить все сделки и вернуть акции тем кто их получил в обмен на ваучеры.
Додано: Пон 14 гру, 2020 12:41
St/2
То что полноценного рынка никогда не было не означает что его не должно быть или не будет. Не думаю что Вам нравится жить в постоянном бардаке и беспределе.
И вопрос не в том что было а в том что будет - тот беспредел который творят ставит крест на любом развитии - без защиты права собственности в т ч миноритариев говорить не о чём, это самый что ни на есть фундамент.
Надеюсь когда - то найдётся сверху человек который это осознает. Ну или ему объяснят наши западные партнёры. Мы же с гражданских позиций должны поднимать проблему и защищать свои права.
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:41
slgv
В контексте обсуждения принудительного выкупа акций, я хочу обратить внимание как маленькая ложь породила большое вранье. Создано целую фейковую индустрию.
В Украине есть инвест банкиры, инвест фонды, инвест компании, физики инвестора, на подходе инвест советники.
Ключевое слово "инвестиции". Но согласно международных правил, в Украине нет инвестиционных активов. Ни ОВГЗ, ни еврооблигации, и тем более корп облинации и акции, не являются "инвестицией". Кредитный рейтинг Украины за все 30 лет не подымался выше В+, это говорит и о рисках не выплат и о защите прав собственности. То есть Украина на 3 ступени быль ниже инвестиционного рейтига, а активы относились к спекулятивным - "Мусорным".
Мусорный банкир, мусорный фонд, мусорная компания, физики покупающие мусор. Правда это звучит не так романтично как чем "инвестирование"?
И хорошо, что полноценно не запустили пенсионную систему. Одно дело когда авантюристы потеряли деньги, подсознательно они чувствовали риск, решились может и не до конца понимая риск.
Другое, если бы личный мусорный советник, составил пенсионный мусорный план, собрал мусорный портфель для обычного водителя автобуса и отправил его в счастливое далеко.
Потому, не нужны институты развития фондового рынка, достаточно просто перенять мировой опыт. Разделить клиентов на квалифицированных и обычных (капитал от 100к евро или спец лицензирование). Обычным доступны только активы с инвестиционным рейтингом эмитента. Если в Украине таких нет, значит только иностранные ценные бумаги.
Так исчезнут разные Аркады с Патриотиками, сквиз ауты и прочие мотор сичи. Да и Правительство получит стимул крутить педали, чтобы повысит уровень кредитного рейтинга снизив риски для инвестора.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:05
St/2
Согласен с Вами.
Мой комментарий был немного про другое - про защиту права собственности. Без соблюдения этого простого правила всё безнадёжно.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:36
slgv
Есть ответственность за "залишення у небезпеці". Вот комиссия оставила граждан Украины в опасности, когда разрешила простым гражданам торговать активами, с низким рейтингом, условной отчетностью, никаким фрифло и не имеющих желания быть публичными.
Другой рукой государство закрыло заграницу создав условия идеального шторма.
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