Squeeze-out

Додано: Пон 14 гру, 2020 13:41

slgv

В контексте обсуждения принудительного выкупа акций, я хочу обратить внимание как маленькая ложь породила большое вранье. Создано целую фейковую индустрию.



В Украине есть инвест банкиры, инвест фонды, инвест компании, физики инвестора, на подходе инвест советники.

Ключевое слово "инвестиции". Но согласно международных правил, в Украине нет инвестиционных активов. Ни ОВГЗ, ни еврооблигации, и тем более корп облинации и акции, не являются "инвестицией". Кредитный рейтинг Украины за все 30 лет не подымался выше В+, это говорит и о рисках не выплат и о защите прав собственности. То есть Украина на 3 ступени быль ниже инвестиционного рейтига, а активы относились к спекулятивным - "Мусорным".



Мусорный банкир, мусорный фонд, мусорная компания, физики покупающие мусор. Правда это звучит не так романтично как чем "инвестирование"?



И хорошо, что полноценно не запустили пенсионную систему. Одно дело когда авантюристы потеряли деньги, подсознательно они чувствовали риск, решились может и не до конца понимая риск.

Другое, если бы личный мусорный советник, составил пенсионный мусорный план, собрал мусорный портфель для обычного водителя автобуса и отправил его в счастливое далеко.



Потому, не нужны институты развития фондового рынка, достаточно просто перенять мировой опыт. Разделить клиентов на квалифицированных и обычных (капитал от 100к евро или спец лицензирование). Обычным доступны только активы с инвестиционным рейтингом эмитента. Если в Украине таких нет, значит только иностранные ценные бумаги.

Так исчезнут разные Аркады с Патриотиками, сквиз ауты и прочие мотор сичи. Да и Правительство получит стимул крутить педали, чтобы повысит уровень кредитного рейтинга снизив риски для инвестора.