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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 43444546

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 39
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
4
7. менше 10 тис грн;
28%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
23%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:12

  sansey написав:Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".

Я видел многое, но такое впервые)))
Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2366-d-2020.pdf

На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.
При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.

Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).

06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.

А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.

Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?

Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.

Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.

НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.

Может организуем открытое письмо на НКЦПФР?
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:15

  user412 написав:Может организуем открытое письмо на НКЦПФР?


Я за.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37

sansey

Аналогично "ЗА". Уже некоторые инвесткомпании этим занимаются.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:41

  sansey написав:Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".

Я видел многое, но такое впервые)))
Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2366-d-2020.pdf

На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.
При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.

Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).

06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.

А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.

Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?

Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.

Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.

НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.





Это нужно на Facebook выкладывать , в 3 группах : финансовые рынки Украины (УНИВЕР) , фондовый рынок Украины, НКЦБФР - там любят такое обсудить .
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