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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 44454647>

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.2 5 40
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
4
7. менше 10 тис грн;
28%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
23%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
20%
8
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:12

  sansey написав:Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".

Я видел многое, но такое впервые)))
Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2366-d-2020.pdf

На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.
При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.

Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).

06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.

А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.

Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?

Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.

Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.

НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.

Может организуем открытое письмо на НКЦПФР?
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:15

  user412 написав:Может организуем открытое письмо на НКЦПФР?


Я за.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:37

sansey

Аналогично "ЗА". Уже некоторые инвесткомпании этим занимаются.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:41

  sansey написав:Как обычно в нашей стране бывает, за 5 минут до начала вечеринки "отключают свет".

Я видел многое, но такое впервые)))
Если кто не в курсе, то 09.12.2020 НКРЕКП утвердила "РАБ-тарифы" для большинства облэнерго, это не то, что хотел Рыжий и Ко, но все-таки...
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/postanovy/2020/p2366-d-2020.pdf

На примере Житомироблэнерго, на 2021 год НКРЕКП утвердило прибыль 350,1 млн.грн. (около 3 грн./акция).Напомню, что при РАБ-тарифах облэнерго ограничены максимальной планкой выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли. Очень даже неплохой старт.
При этом всем, на 30.09.2020 СЧА (собственный капитал) на 1 акцию 50+ грн.

Около двух лет назад, внимательные люди могли заметить скупку Жень-шеня в р-не 6 грн/акция, а потом прогонка акций по 1-2 грн (смотри смиду).

06.10.2020 проводится собрание акционеров, и на повестке стоит вопрос о выкупе с рынка по-моему до 7% УК по около 1,6 грн./акция. Естественно, акционеров неинсайдеров желающих не нашлось, зато Житомир засветил цену в 1,6 грн/акция. Она потом понадобится при предьявлении "вымоги" для сквиз-аута.

А уже 28.12.2020 года Житомир хочет провести собрание и выпустить дополнительные 80.000.000 акций к существующим 122.000.000 акций. Размещение по номиналу 0,25 и в пользу одного акционера (ООО ВС Енерджи Групп), а на приемущественное право забили.

Цель всех этих операций понятна, но вот ЧТО скажут члены НКЦПФР? Каких Вам реформ еще бл#дь не хватает?

Естественно, что после всех процедур, долго ждать сквиза не стоит. По Кировограду аналогичная ситуация.

Такой тупой подкат - увеличивать уставной капитал на 20.000.000 гривен на фоне избытка ликвидности на балансе.

НКЦПФР, а-у-у-у-у, защитите миноритариев.





Это нужно на Facebook выкладывать , в 3 группах : финансовые рынки Украины (УНИВЕР) , фондовый рынок Украины, НКЦБФР - там любят такое обсудить .
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:46

Решение Большой палаты Верховного суда о принудительном выкупе акций ДТЭК Днепроэнерго : https://reyestr.court.gov.ua/Review/933 ... ryRH7W7mlE
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:51

V$Epropalo
Пятница, вечер, бар. Парень подходит к одинокой девушке.
-Скажите, вы готовы заняться со мной за 100$?
-Вы что, я не такая!
-А вот с там красавцем за $1М?
-Ну, вполне возможно...
-Ваши моральные устои мы определили, осталось договорится по цене.

Суд не отменил сквиз, он вернул на повторное рассмотрение, чтобы все обстоятельства были учтены.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:58

St/2

Он и не должен был отменять Сквиз - аут , его функция определение законности решений судов низших инстанций . Поэтому Верховный суд отменил решения 1 - й и апелляционной инстанции и указал в своём решении на условия , которые нужно учесть при повторном рассмотрении. Этого достаточно , чтобы новое рассмотрение осуществлялось в 1-й инстанции с учетом решения и рекомендаций Верховного суда .
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:35

Херсоноблэнерго - все

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 05396638 (далі – «Товариство» або «Емітент»), місцезнаходження 73000,м.Херсон,вул. Пестеля, 5.


Ціна придбання акцій становить 1,88 грн. (одна гривня вісімдесят вісім копійок) за одну просту іменну акцію АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».

Ціна придбання акцій визначена відповідно до ч.5 ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства» як найбільша з наступних:

Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – становить 0,54 грн. (нуль гривеньп’ятдесят чотири копійки) за одну просту іменну акцію Емітента;
Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано не набували право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;
ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ф.К.ТИТАН» (відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та до ст. 8 і 652 Закону України «Про акціонерні товариства») станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства – а саме станом на08.12.2020р. – становить 1,88 грн. (одна гривня вісімдесят вісім копійок) за одну просту іменну акцію Емітента.


Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:20

ЧерновцыОбл тоже все

Ціна придбання акцій становить 1,66 грн. (одна гривня шістдесят шість копійок) за одну просту іменну акцію АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО


https://stockmarket.gov.ua/cabinet/show/47402

Прям два выстрела в один день. Господа спешат куда-то :?:

А по Житомиру пока тишина :D
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:54

sansey
Как ваши остальные облы?
vladislavlvov
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