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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 24 тра, 2021 18:48
Хтось можне надати зразки позовних заяв по AVDK і Дніпроенерго?
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matvs
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Додано: Вів 25 тра, 2021 16:04
Ви сподіваєтесь самостійно виграти ці процеси? Краще зверніться до адвокатів, що займалися цими справами.
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alex
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Додано: Суб 29 тра, 2021 09:19
alex написав:
Ви сподіваєтесь самостійно виграти ці процеси? Краще зверніться до адвокатів, що займалися цими справами.
я звертався до адвоката. Для адвоката треба колективний позов робити, щоб разом послуги сплатити (треба 10 людей), інакше, витрати на адвоката будуть більшими від компенсації по акціях. Але назбиралось лише 2 людини. Тому хочу сам в суд подавати.
При цьому, я зараз маю багато вільного часу, щоб бігати по судах.
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matvs
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Додано: Пон 31 тра, 2021 12:12
Уважаемые коллеги по несчастью ! По скизу СевГОК кто- нибудь подавал в суд, или мож кто собирается???
Отпишитесь.
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VitaliyN
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Додано: Пон 31 тра, 2021 23:56
matvs написав:
Хтось можне надати зразки позовних заяв по AVDK і Дніпроенерго?
Пожалуйста свяжитесь если есть акции авдеевки 05 0 32 0 22 33
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Vladimir1977
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:38
matvs У мене 1024 шт. акцій «Дніпроенерго» списали по Сквіз-ауту. Зателефонуйте мені
Т. 097-030-68-79, можливо об´єднавши зусилля ми досягнемо більшого? Я теж шукаю адвоката.
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Polga
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27
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alex
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:41
В связи с фактическим признанием дтек своей вины посредством мировой угоды вижу необходимость воздействия на Нацкомиссию массовыми обращениями бывших акционеров за защитой своих прав и направлением вымог на дтек и днепрэнерго с требованием перевода доплаты на свой счет. А после отказа последних и бездействия комиссии - подача в суд.
Письмо на комиссию уже отправил, жду их реакцию. На барыг письма уйдут в ближайшее время.
Если кто-то готов присоединиться к таким действиям, пишите в личку. Готов поделиться шаблонами писем.
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alex
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Додано: Сер 14 лип, 2021 09:38
13.07.2021 р. Товариством було отримано Повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» вiд Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), юридичної особи, що створена та зареєстрована у вiдповiдностi до законодавства Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 24321697, офiс якої розташований за адресою: Густав Махлерплейн 74 Б, 1082MA м. Амстердам, Нiдерланди (надалi – Метiнвест Б.В.).
Найвища цiна, за якою компанiя Метiнвест Б.В. та її афiлiйованi особи придбавали акцiї ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» протягом останнiх 12 мiсяцiв, становить 12,80 грн. (дванадцять гривень вiсiмдесят копiйок). До набуття права власностi на домiнуючий пакет акцiй емiтента компанiя Метiнвест Б.В. володiла (прямо та опосередковано) 89,23% акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента. Пiсля набуття права власностi на домiнуючий пакет акцiй емiтента компанiя Метiнвест Б.В. володiє (прямо та опосередковано) 99,22% акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента. Iнформацiя про частку у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдсутня.
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sansey
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Додано: Вів 27 лип, 2021 18:45
Желающие присоединиться к коллективному иску по Дтек Днепрэнерго пишите в личку.
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alex
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