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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:31
Сквиз-аут животворящий с облэнерго творит чудеса....
Житомироблэнерго за 1П 2021 года показал прибыль 226,7 млн.грн. (1,85 грн./акция)
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sansey
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Додано: Вів 03 сер, 2021 08:33
10.06.2021 ДТЕК уклав Мирову угоду з "Сінергія-7", погодившись сплатити різницю між подвійним біржовим курсом та раніше сплаченую сумою.
Злодії відступають, але не здаються без суду).
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alex
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:50
https://smida.gov.ua/db/feed/65199
Ціна придбання акцій:
12,80 грн. (дванадцять гривень вісімдесят копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
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sansey
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Додано: Чет 02 вер, 2021 19:55
А когда начнутся выплаты по Покровскому?
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Boundless
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:47
Кто-то уже выплаты по Покровскому получал?
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aleks_vodas
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 04:19
Доброе утро, собираемся подавать иск по сквизу Житомира, кто хочет присоединиться пишите в личку
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slgv
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Додано: Пон 13 гру, 2021 00:25
slgv
А какие исковые требования? И удалось ли подать иск?
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vkladchiik
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:32
По Squeeze-out по Західенерго хтось подавав в суд на ДТЕК?
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matvs
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Додано: Нед 30 січ, 2022 18:47
Чи є взагалі якась позитивна судова практика по Сквізауту?
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matvs
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