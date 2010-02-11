|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Додано: Вів 23 вер, 2025 10:50
hxbbgaf написав: fox767676 написав:
причем тут себестоимость добычи
экономики запада оказались бумажными тиграми
им нужна реиндустриализация по кейнсианской модели
иначе ось зла их поглотит\поставит на колени
бумажки будуть печатать печатать печатать
Не тільки захід, всі друкують.
Когда "все" печатают - то их национальные валюты падают к доллару и всего то делов. А вот то что госдолг США 37 триллионов и проценты по нему уже выше чем расходы на Пентагон и останавливаться не собираются с ростом госдолга (да и не имеют возможности остановиться) - вот это другое дело.
