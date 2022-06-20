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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 48495051

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.2 5 45
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
2%
1
3. Більше 10 млн грн;
2%
1
4. 1 - 10 млн грн;
4%
2
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
2
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
4
7. менше 10 тис грн;
27%
12
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
20%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
7%
3
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:40

Re: Squeeze-out

Підкажіть, щось чутно про PGOK та MMKI?
stuermer01
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  #<1 ... 48495051
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